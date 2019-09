6 nouveautés dans iOS 13

Une série de nouveautés, dont plusieurs étaient attendues depuis longtemps, font leur apparition dans cette nouvelle version d’iOS. En voici six qui risquent de vous intéresser.

Mode sombre

Tout comme c’était le cas avec la plus récente version d’Android, la principale nouveauté dans cette nouvelle mouture d’iOS est l’arrivée du mode sombre.

Le mode sombre modifie l’apparence de plusieurs applications sur votre téléphone en changeant des arrière-plans en noir. Cela permet notamment de réduire la fatigue oculaire en regardant l’écran la nuit et d’économiser la batterie des téléphones avec des écrans ODEL tels que l’iPhone X et l’iPhone 11 Pro.

La fonctionnalité peut être activée dans le Centre de contrôle de votre iPhone (accessible en balayant vers le bas du coin supérieur droit sur les modèles sans bouton d’accueil et en balayant vers le haut à partir du bas de l’écran sur les modèles avec bouton d’accueil) en maintenant enfoncé le curseur de luminosité ou à partir du menu Affichage et luminosité de l’application Paramètres.

On peut aussi sélectionner l’option Automatique afin que le téléphone active automatiquement le mode sombre après le coucher du soleil.

Le clavier QuickPath

Il sera enfin possible de saisir du texte sur un iPhone en glissant son doigt d’une lettre à la suivante sur le clavier. Cette fonctionnalité sert principalement à écrire rapidement à une main.

Démonstration du clavier QuickPath. Photo : Capture d'écran - Apple.ca

La fonctionnalité est offerte depuis plusieurs années sur plusieurs claviers par défaut de téléphones Android et sur différents claviers tiers proposés dans l’App Store, tels que SwiftKey, mais avec iOS 13. Apple offre pour la première fois cette option sur son mode de saisie natif.

Votre iPhone deviendra plus rapide

iOS 13 améliorera la vitesse des anciens modèles d’iPhone, et ce, pour plusieurs aspects du système d’exploitation.

Selon Apple, les applications seront lancées jusqu’à deux fois plus rapidement. Face ID, le système de reconnaissance faciale de l’iPhone X et des modèles subséquents, sera également jusqu’à 30 % plus rapide qu’auparavant.

Vos applications et leurs mises à jour devraient également se télécharger plus rapidement, puisque Apple aurait trouvé une manière de mieux les compresser sur l’App Store. Elles pourraient exiger jusqu’à 60 % moins d’espace de stockage.

Une recharge plus intelligente

iOS 13 devrait ralentir la dégradation des batteries des iPhone en les rechargeant de manière plus intelligente.

Lorsque le niveau de batterie atteint les 80 %, la recharge est stoppée, ou du moins ralentie, selon le contexte dans lequel le téléphone est branché. L’iPhone se servira de l’apprentissage automatique pour savoir s’il est pertinent ou non de la recharger selon les habitudes de l’utilisateur ou utilisatrice.

C’est que les batteries lithium-ion qui se trouvent dans les téléphones s’endommagent plus rapidement lorsqu’elles sont chargées jusqu’à 100 % et lorsqu’elles restent branchées après avoir été remplies.

Des améliorations aux applications par défaut

Plusieurs des applications conçues par Apple ont été retravaillées pour iOS 13.

L’application Plans a par exemple été complètement refaite et devrait avoir des cartes plus détaillées, une cartographie améliorée et davantage de données pour les piétons. L’application intègre aussi une fonctionnalité Street View, qui permet de visualiser un panorama à 360 degrés d'un lieu comme on le voit dans Google Maps.

Presque toute la prise et la gestion de photos ont aussi changé pour le mieux. Il y a par exemple davantage d’options de triage dans l’application Photos, et le nouvel onglet Pour vous peut automatiquement générer des albums selon des thèmes ou des lieux. Plusieurs nouvelles options d’édition ont aussi été ajoutées.

L'application Rappels a été retravaillée. Photo : Capture d'écran - Apple.ca

Les applications Rappels et Notes offrent également une panoplie de nouvelles options d’organisation.

La correction d’attention dans FaceTime

L’application de vidéoconférence FaceTime se servira dorénavant de l’intelligence artificielle pour donner l’impression à votre interlocuteur que vous regardez la caméra, et ce, même si vos yeux sont fixés sur l’écran de votre appareil.