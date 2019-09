Le « brownface » de Trudeau : qu'en pensent les résidents de Toronto la multiculturelle?

Déception et indifférence : les résidents de la ville la plus multiculturelle au Canada réagissent aux images montrant le chef libéral avec le visage maquillé en brun.

Tôt ce matin, Radio-Canada est allée sonder les Torontois sur le scandale provoqué par la diffusion de photos montrant le chef libéral le visage maquillé en brun avant qu'il ne se lance en politique.

La Torontoise Lydia Joseph croit que la réaction à cette photo est « disproportionnée ». Photo : Radio-Canada

Pour être honnête, je ne trouve rien de mal à ça. C’est les élections et tout le monde doit faire quelque chose pour gagner. Je ne pense pas que ça puisse l'empêcher d'être réélu. Lydia Joseph

Consuela Smith dit qu'elle votera quand même pour les libéraux aux prochaines élections, mais elle trouve ce geste « raciste ». Photo : Radio-Canada

C'est vraiment pas correct et je l'aime tant... c'était déjà raciste à cette époque. Ça va lui nuire... je reste tout de même une partisane des libéraux. Consuela Smith

Le Torontois Carlos Martello voit ce phénomène comme une conséquence de la campagne électorale, puisque les partis « fouillent pour trouver des défauts » à leurs adversaires. Photo : Radio-Canada

Personnellement, il a seulement suivi la thématique [des Mille et une nuits] est-ce que c'est mal? Dans la rectitude politique actuelle, probablement. Mais je ne vois rien de mal à ça. Carlos Martello

Une autre vidéo sensible

La vidéo a été tournée au début des années 1990. Photo : Courtoisie de Global

Mercredi, une photo de Justin Trudeau portant un maquillage brun au visage, alors qu'il était déguisé en Aladdin (Nouvelle fenêtre) pour une soirée thématique en 2001, a été publiée par le magazine Time et a été reprise par plusieurs médias internationaux, dont The Guardian et BBC.

Dans la foulée de cette polémique, une vidéo du même genre a fait surface jeudi matin.

La pratique de se maquiller le visage en brun est considérée comme une forme de racisme et d'appropriation culturelle par plusieurs groupes qui défendent les minorités visibles.

Des excuses du premier ministre Trudeau

Le chef du Parti libéral du Canada a présenté ses excuses après la publication de la photo hier, se blâmant et s'excusant pour ce geste commis en 2001, alors qu'il était enseignant à l’école privée West Point Grey Academy.

Il doit s'adresser aux médias vers 14 h 15 depuis Old Market Square, à Winnipeg, au Manitoba, avant de participer à un événement de campagne à l’hôtel Delta Bessborough de Saskatoon, en Saskatchewan, vers 19 h.