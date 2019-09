Le scandale provoqué par la diffusion de photos montrant le chef libéral le visage maquillé en brun il y a plus de 18 ans s'amplifie après que le réseau Global a divulgué une autre vidéo le montrant maquillé de la même manière au début des années 90.

Un jeune Justin Trudeau y apparaît le visage et les bras maquillés en brun, vêtu d'un t-shirt et de jeans troués, grimaçant et levant les bras en l'air.

Le contexte dans lequel cette vidéo silencieuse a été filmée n'est pas connu pour le moment.

L'équipe de campagne du chef libéral a cependant confirmé son authenticité jeudi matin, en précisant qu'elle a été filmée au début des années 1990, mais sans donner plus de détails.

Le magazine américain Time avait parti le bal mercredi soir en publiant une photo de M. Trudeau le visage maquillé en brun lors d'une fête costumée organisée en 2001 à l’école privée West Point Grey Academy, où il enseignait.

La publication de la photo, prise alors qu'il avait 29 ans, a été suivie par deux autres; l'une prise lors du même événement, et une autre, montrant M. Trudeau, maquillé en brun lors d'un autre événement au Collège Brébeuf.

Réagissant mercredi soir, Justin Trudeau s'est rapidement et profusément excusé en faisant référence à la photo du magazine Time. Il avait lui-même évoqué un autre événement survenu alors qu'il était au secondaire, sans plus.

Le chef libéral a expliqué aux journalistes suivant sa campagne qu'il ne pensait pas que c'était raciste à l'époque , mais qu'il comprenait aujourd'hui que ce l'était.

Je n'aurais pas dû le faire, j'aurais dû savoir que je n'aurais pas dû le faire, et je le regrette profondément , a-t-il dit. Je m'excuse profondément. Je me suis déçu moi-même et je suis vraiment désolé.

J'aurais dû savoir, même à cet âge-là, que je n'aurais pas dû faire ça, mais je l'ai fait et je m'en excuse profondément , a encore dit M. Trudeau.

Une journée difficile pour beaucoup de Canadiens , dit Singh

Depuis Toronto, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a continué jeudi matin de marteler un message qu’il faisait déjà valoir avant même le début de cette controverse : Justin Trudeau n’est pas celui qu’il prétend être.

Il n’a pas voulu adhérer à la thèse de l’erreur de jeunesse.

Après trois fois, c’est quelque chose qui montre des valeurs. Une fois, on peut peut-être dire que c’est une exception, mais que ce soit arrivé trois fois, ça crée un message. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique

Le message que les Canadiens vont voir, c’est un message où on a le premier ministre du Canada qui se moque des gens. [...] On va avoir plusieurs Canadiens aujourd’hui qui vont penser à des moments dans leur vie où ils ont été insultés, ridiculisés, et ça va faire du mal , a-t-il prédit.

C’est clair en ce moment que tous ses propos par rapport au multiculturalisme, la diversité, c’est maintenant [remis] en question , a-t-il poursuivi. Ça montre un manque de sincérité. C’est une journée difficile pour beaucoup de Canadiens .

Lors d’une entrevue accordée à une radio torontoise en matinée, le leader néo-démocrate avait également laissé tomber qu’il aurait de la difficulté à serrer la main de M. Trudeau lors des débats à venir.