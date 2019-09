Un an plus tard, les tornades : Images inédites des premières heures chaotiques

Le 21 septembre 2018, des tornades ont frappé la région d'Ottawa et de Gatineau, causant plus de 295 millions de dollars de dommages et touchant plus de 2000 personnes. Un an plus tard, les conséquences de ces tornades sont toujours bien visibles et 5 familles sont encore hébergées dans des hôtels, selon un bilan de la Croix-Rouge dressé à la mi-septembre.