Eugene Melnyk devant les tribunaux pour récupérer son jet

Selon des documents judiciaires déposés en juillet, Flightpath Charter Airways a réclamé 693 524,19 $ pour l'exploitation, l'entretien et l'entreposage du biréacteur Bombardier Challenger 604 appartenant à Clean Beauty Collective, une entreprise dont M. Melnyk est le propriétaire.

Flightpath a inscrit une hypothèque légale sur l'avion dans le but de récupérer son argent.

Flightpath a présenté une demande de vente de l'avion de M. Melnyk dans l'intention de rembourser les créanciers qui n'ont pas été payés , a déclaré l'avocate de Flightpath, Heather Devine, dans un courriel envoyé à CBC/Radio-Canada.

Dans les documents juridiques déposés, Flightpath a déclaré qu'elle considérait que la compagnie de M. Melnyk devait également de l'argent à une foule d'autres compagnies, dont l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa, l'Administration portuaire de New York et du New Jersey et NAV Canada, société de navigation établie à Ottawa. Les compagnies ont refusé de fournir un commentaire à CBC/Radio-Canada à ce sujet.

Pendant des mois, il [Eugene Melnyk] a fait voler l'avion, a exigé que [Flightpath] gère et exploite l'avion, mais n'a pas payé l'assurance, NAV Canada, le carburant, les pilotes, la formation des pilotes, la maintenance, le ravitaillement et la réparation sans explication ni justification , peut-on lire dans les dossiers judiciaires déposés par Flightpath.

Montants « gonflés »

La société de M. Melnyk conteste les montants dus, les qualifiant d'« incorrects et gonflés » dans une requête en justice.

Dans un courriel à CBC/Radio-Canada, l'avocat de M. Melnyk, Robert Brush, a reconnu qu'un différend s'était développé au sujet des factures de Flightpath , mais la compagnie de M. Melnyk a volontairement payé au tribunal le montant total que Flightpath prétend lui être dû .

Cet argent restera dans un compte contrôlé par le tribunal jusqu'à ce qu'un juge statue sur le litige , a écrit maître Brush.

Heather Devine a confirmé mercredi que la requête de son client pour vendre l'avion avait été retirée.

On ne sait pas si M. Melnyk a utilisé l'avion depuis.

Un casino américain poursuit aussi M. Melnyk en justice

Un casino du Connecticut poursuit actuellement M. Melnyk pour plus de 900 000 $.

Le 9 juillet, Mohegan Sun a intenté une action en justice à Uncasville (Connecticut), affirmant que M. Melnyk avait tenté de les payer par traites bancaires au cours d'un week-end d'hiver en 2017.

Le casino veut récupérer cet argent, plus 15 000 $ en dommages, frais et intérêts.

L'avocat de Eugene Melnyk, Sheldon Plener, a indiqué dans un courriel qu'il s'attendait à un « résultat rapide » pour ce qui est d'un différend vieux de presque deux ans et demi, et il ne voulait pas en dire plus.

Aucune des allégations concernant le litige relatif à l'avion ou au casino n'a été étayée par des preuves devant les tribunaux.

Avec les informations de Idil Mussa