Un plan de mobilité durable à Drummondville

L'objectif principal est de faciliter les déplacements, autres qu’en voiture, sur son territoire. Améliorant par la même occasion la santé de la population.

Plan mobilité Drummondville

Ce plan est un véritable projet de société que les citoyens ont participé à élaborer, par le biais de rencontres de quartier et de sondages, rappelle le maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

Le plan c’est de voir comment on peut diversifier les modes de transport, donner une place aux transports actifs. Ce n’est pas de dire qu’il n’y aura plus d’autos. Bien au contraire. On sait que l’auto va demeurer le moyen de transport principal. Ceci dit, on s’assure de la sécurité de nos cyclistes, de nos piétons , explique-t-il.

L’initiative est pour les élus la suite logique du plan de mobilité durable adoptée par Québec l’année dernière. De nombreuses actions concrètes sont prévues au fil des ans. Parmi les gestes à court terme, la Ville étudie la possibilité d’offrir le transport en commun dans ses zones industrielles.

Un rapport annuel sera publié chaque année pour faire état de l’avancement des réalisations.