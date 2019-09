Au Nunavut, une aventurière franchit un col de 97 km en courant

Cécile Jaccard précise qu’il faut trois heures et demie de bateau depuis le hameau de Qikiqtarjuaq pour rejoindre le sentier. On se lance ensuite sur 45 km de toundra et de terrains mous avant d’affronter des moraines de glaciers et terminer son parcours sur une descente.

« Je ne me suis presque pas arrêté. Sur les 23 heures, j’ai peut-être pris une heure de pause accumulée », déclare-t-elle.

Mme Jaccard transportait 5 kg de pomme de terre au beurre dans ses poches pour éviter les problèmes digestifs que les ultra-marathoniens peuvent rencontrer lors de leurs périples. « Ça en fait de la patate! », s’exclame-t-elle.

Céline Jaccard est heureuse d'avoir terminé sa course de 97 kilomètres sur le col Akshayuk. Photo : Radio-Canada / David Gunn

La coureuse souligne que la fatigue semblait surtout mentale et qu'il s'agissait surtout d'une quête personnelle : « Je voulais voir si je pouvais la faire. »

Cécile Jaccard mène des expéditions avec une association caritative. « J’ai passé quatre mois à faire de la randonnée [...] et à marcher tous les jours, huit heures par jour. »

Une aventurière connue du Nunavut, Matty McNair, confirme que Céline Jaccard est la première femme à avoir effectué le col Akshayuk en moins de 24 heures. Mme Jaccard n’est pas sûre de vouloir refaire cette course, mais retourner dans la région, sûrement.