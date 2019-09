De nouveaux athlètes intronisés au Panthéon des sports de Sherbrooke

Dix athlètes, équipes et bâtisseurs ont eu droit aux grands honneurs, mercredi, lors de la 5e cérémonie d’ intronisation au Panthéon des sports de Sherbrooke , qui a eu lieu au Théâtre Granada de Sherbrooke.

Parmi les heureux élus, il y a Frédéric Niemeyer qui a connu beaucoup de succès sur la scène internationale en tennis. Aujourd'hui à l'emploi de Tennis Canada, il travaille à développer de futures vedettes. Il était vraiment fier d'entrer dans l'histoire du sport sherbrookois.

Ça me fait vraiment chaud au coeur de revenir dans la région. Je n’ai pas souvent la chance de revenir. On mène une vie qui va assez vite. Revenir pour avoir un honneur aussi grand que celui-là, ça me touche vraiment. Ce sport-là [le tennis] c’est l’amour de ma vie qui reste encore l’amour de ma vie , explique-t-il.

Je recommande à tous les jeunes de poursuivre leurs rêves. Frédéric Niemeyer, ancien joueur de tennis professionnel, intronisé au Panthéon des sports de Sherbrooke

Ça a été un très long trajet. Mon sport m’a apporté tellement de choses. Les voyages, les amis, les contacts. À la fin, ça va au-delà de la performance que j’ai pu faire sur le terrain. Ça m’a fait beaucoup grandir. Sans mon sport, je ne pense pas que j’aurais été la personne que je suis aujourd’hui , continue Frédéric Niemeyer.

Un honneur

Pierre Bélanger qui a participé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 a également été admis au Panthéon des sports de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Pierre Bélanger qui a participé aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 a également été admis au Panthéon des sports de Sherbrooke. Il a été surpris de recevoir pareil honneur. Il aura sa place aux côtés d'un autre sherbrookois, André Renart qui a participé à ces mêmes jeux en aviron.

C’est un honneur que le Panthéon me fait, dit-il, ému. C’est une chose que je n’espérais pas et que je n’attendais pas.

L'athlète en fauteuil roulant Marc Quessy a rendu hommage à son ami et mentor André Viger lorsqu'il a été admis à son tour au Panthéon des sports de Sherbrooke.

Le golfeur Doran Duke Doucet de Windsor a reçu également cet honneur. Il est considéré comme l'un des meilleurs golfeurs de l'histoire. Il a invité les jeunes à poursuivre leurs rêves et à travailler fort pour réussir.

Ça prend de la patience, de la persévérance et beaucoup de travail. Doran Duke Doucet, ancien golfeur professionnel

Travailler fort, avoir de la patience et ne jamais lâcher. Je pense que c’est de bons mots à donner [aux jeunes] aujourd’hui. C’est tellement différent aujourd’hui. Il y a tellement de compétitions. C’est difficile , souligne-t-il.

Le médaillé olympique sherbrookois Mathieu Turcotte en patinage de vitesse, lors de la cérémonie d'intronisation au Panthéon des sports de Sherbrooke, au Théâtre Granada. Photo : Radio-Canada

Le médaillé olympique sherbrookois Mathieu Turcotte en patinage de vitesse est entré lui aussi dans la légende sportive sherbrookoise. Il aura sa place au Panthéon avec les patineuses Sylvie Daigle et les soeurs Maryse et Annie Perreault.

Le bâtisseur en soccer Georges Laurent a également été intronisé de même que Rachel Béliveau en volleyball, le regretté Jean Lessard en ski alpin.

Les équipes de volleyball féminin du Vert et Or et du Mistral masculin en soccer, qui ont remporté des championnats canadiens, ont elles aussi été intronisées.