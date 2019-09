En première mondiale à Québec, Céline Dion offre une performance époustouflante

C'est sous un tonnerre d'applaudissements que Céline Dion, très élégante en rouge, a débuté son concert, mercredi soir, à Québec.

La foule s'est littéralement soulevée dès les premières notes de la chanson It's All Coming Back To Me Now que la diva avait choisie pour entamer le spectacle de sa nouvelle tournée mondiale, dont seulement les dates nord-américaines ont été annoncées pour l'instant.

Elle a ensuite enchaîné avec Dans un autre monde et Terre avant de s'adresser avec chaleur au public : « Bonsoir Québec! Ça sonne tellement bien que je veux le dire une deuxième fois, bonsoir Québec! »

C'est presque rendu une tradition de commencer nos tournées ici, c'est parce que ça commence bien! Céline Dion au sujet de ses tournées débutant à Québec

Elle a d'entrée de jeu révélé être « un petit peu, beaucoup, beaucoup nerveuse. C'est la première fois que je m'implique autant dans un show, a-t-elle raconté. Avant, j'avais un partenaire qui connaissait un petit peu ça » , a-t-elle ajouté en souriant.

Après avoir offert au public des chansons comme The Power Of Love, L'amour existe encore et Beauty And The Beast, la chanteuse a hésité quelques secondes avant de chanter Courage, une pièce de son album éponyme qui paraîtra le 15 novembre prochain.

« Je suis nerveuse. J'ai oublié la première ligne », a-t-elle admis avant d'entamer presque aussitôt ladite chanson.

La chanteuse Céline Dion se produit lors de son premier spectacle de la tournée mondiale Courage au Centre Vidéotron, le mercredi 18 septembre 2019, à Québec. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Une scène impressionnante

Traversant le Centre Vidéotron en largeur, la scène comprend un large espace central ainsi que deux passerelles latérales permettant à Céline Dion, ses 14 musiciens et ses 3 choristes d'occuper pleinement l'espace et de se rapprocher à l'occasion des spectateurs.

L'entreprise montréalaise Silent Partners signe les magnifiques effets spéciaux du spectacle de Céline Dion. L'entreprise a notamment travaillé sur les spectacles de Katy Perry et de Taylor Swift. Les jeux de lumière et les projections impressionnent.

Vision de l'espace, astre solaire ou fond aquatique, l'enrobage visuel du spectacle positionne Céline Dion comme une force incontournable, une puissance parmi les éléments, ce que confirme d'ailleurs son impeccable performance vocale.

Le concepteur visuel Yves Aucoin s'est surpassé .

Un spectacle à l'image de Céline

Courage est un spectacle flamboyant, énergique et pourtant très mélancolique. Le moment fort a été sans contredit la pièce All By Myself. Chantée après Ziggy et Courage, l'interprétation qu'en fait Céline Dion semblait résumer les dernières années de la chanteuse.

Ce soir, j'ai chanté le drame, le courage, l'espoir. Merci, Québec! Céline Dion, au sujet du premier concert de sa tournée Courage

Après ces grands moments d'émotion, la fabuleuse interprète a choisi de terminer la soirée sur une note plus rock, à l'image de la joie qui semble l'animer ces jours-ci, en entonnant Let's Dance , Another One Bites the Dust, Kiss et Lady Marmelade.

Une réussite!

Courage sera présenté jusqu'au 21 septembre au Centre Vidéotron, puis du 26 septembre au 5 octobre au Centre Bell à Montréal.