Le chef libéral Justin Trudeau a participé à une fête costumée en 2001, à l’école privée où il enseignait, avec le visage et les mains maquillés en brun, ce qu'on appelle le blackface ou brownface. Le magazine Time a publié une photo de l’événement sur son site Internet. Le Parti libéral du Canada confirme l'authenticité de la photo.

La photo a été prise lors d’un gala dont le thème était « Les mille et une nuits ». On y voit Justin Trudeau portant aussi un turban et une tunique. La photo a été publiée dans l’album de fin d’année de l’école privée West Point Grey Academy, où Justin Trudeau enseignait.

Il avait alors 29 ans.

Je peux confirmer que c'est lui, a indiqué le directeur des communications adjoint du chef libéral, Cameron Ahmad. C’est une photo qui a été prise en 2001 alors qu’il enseignait à Vancouver, lors du souper annuel de l’école qui avait pour thème "Les mille et une nuits". Il y a assisté avec des amis et des collègues dans un habit inspiré du film Aladdin.

Le premier ministre a présenté ses excuses après la publication d'une photo le montrant avec du maquillage foncé dans le cadre d'une soirée costumée. Photo : Radio-Canada

Dans son avion de campagne, après un rassemblement partisan à Truro, en Nouvelle-Écosse, le chef libéral a dit qu'il regrettait profondément ce qu'il avait fait et qu'il en assumait l'entière responsabilité.

Je m'excuse profondément. Je suis déçu de moi-même. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Des journalistes ont souligné qu'il approchait la trentaine à l'époque de la photo. Je ne pensais pas que c'était raciste à l'époque, mais je reconnais maintenant que ce l'était , a affirmé M. Trudeau.

Le chef libéral a précisé qu'il s'était aussi maquillé le visage et costumé à l'école secondaire, pour un spectacle de fin d'année.

Toute ma vie, j'ai lutté contre l'intolérance et la discrimination, a rappelé le chef libéral. Je suis un allié de ces communautés.

Justin Trudeau a reconnu qu'il avait dû faire des appels à plusieurs personnes en raison de cette photo et qu'il en avait « beaucoup d'autres à faire ».

Rappel d'une pratique raciste

Le blackface est une pratique raciste qui renvoie historiquement à la ségrégation, quand des comédiens blancs se maquillaient en noir pour se moquer des Afro-Américains.

Les adversaires politiques de Justin Trudeau ont saisi l’occasion pour accuser le chef libéral de cacher des choses.

C’est troublant, c’est insultant , a affirmé Jagmeet Singh, premier chef de parti fédéral issu d’une minorité visible, de confession sikhe et qui porte un turban. Les blackfaces, c’est rire de quelqu’un pour ce qu’il vit, ce qu’il est.

Est-ce le vrai Justin Trudeau? Il semble que pour moi, j’ai l’impression que ce l’est de plus en plus. Jagmeet Singh, chef du NPD

La chef du Parti vert, Elizabeth May, s'est dite « profondément choquée par le racisme démontré dans cette photo de Justin Trudeau ».

Il doit s'excuser pour le mal qu'il a fait et s'engager à apprendre et à tenir compte des normes nécessaires pour mettre en place un leadership modèle en matière de justice sociale, à tous les paliers de gouvernement. Dans ce domaine, il a raté la cible, a-t-elle ajouté dans un message sur Twitter.

Très controversé

L’animatrice américaine Megyn Kelly avait perdu son émission matinale sur les ondes du réseau NBC, l’année dernière, parce qu’elle avait défendu le blackface comme étant un costume d'Halloween acceptable pour des enfants blancs.

Au Québec, le producteur Louis Morissette avait aussi dû s’expliquer, après le Bye Bye 2015, d'avoir utilisé des acteurs blancs ayant le visage couvert de maquillage noir, dans une parodie.

Un autre faux pas culturel

Le premier ministre Trudeau et sa famille avaient suscité une certaine controverse, voire des moqueries, au cours d’un voyage officiel en Inde, en 2018, lors duquel M. Trudeau, son épouse et leurs enfants avaient revêtu plusieurs costumes traditionnels indiens.

Plusieurs observateurs et adversaires politiques se sont interrogés sur le bilan politique et économique de ce voyage de huit jours sur le sous-continent indien, le jugeant plutôt mince.

Plus de détails à venir.