Des artefacts du Musée canadien de la guerre offerts aux écoles du pays

L'institution muséale a lancé, mercredi, ses « boîtes de découverte » à l'école Bayside Middle School de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, dans le prolongement d'un projet similaire portant sur des objets de la Première Guerre mondiale.

Les boîtes contiennent notamment des vêtements, des illustrations de guerre et des photos, ainsi que des plans de cours qui en expliquent le contenu.

Le contenu offert en ligne (Nouvelle fenêtre) va plus en profondeur pour expliquer les efforts de guerre de l'armée de terre, de la marine et des forces aériennes du Canada, le rôle des femmes et des enfants, l'histoire de l'Holocauste et l'internement de Canadiens d'origine japonaise dans le pays.

Les enseignants de partout au pays peuvent réserver l'une des 20 boîtes bilingues destinées aux élèves à partir de la quatrième année pendant deux semaines à la fois.

Le Musée canadien de la guerre indique que les boîtes sont entièrement réservées cet automne, mais que les réservations pour le trimestre d'hiver débuteront le 1er novembre.