Vos données au service du développement urbain

Le projet We-TRAC veut tout savoir pour aider Calgary à mieux se connaître, connaître ses citoyens pour une gestion plus intelligente.

Ainsi, votre rythme cardiaque pourra traduire votre stress, à vélo, en traversant une avenue à pied, votre trajet quotidien, lui, indiquera d’où viennent les gens qui prennent le train, leurs voitures, à quelle heure et où sont les congestions.

C'est la mission que c'est donné le professeur Reed Ferber, de la faculté de kinésiologie de l'université de Calgary et directeur de la Running Injury Clinic de l'établissement.

Reed Ferber, espère que les habitants de Calgary vont se prendre au jeu pour permettre à We-TRAC de recevoir le plus de données possible pour cette étude. Photo : Radio-Canada

Les gens se déplacent déjà avec des outils valables scientifiquement à leur poignet , explique-t-il. C'est, selon lui, une ressource considérable dont l’analyse des informations peut offrir bien plus que le simple décompte des pas effectués en une journée.

Nous pouvons regarder l'ensemble des données quotidiennes et commencer à regarder la variabilité du rythme cardiaque, qui est une mesure indirecte du stresse , précise-t-il.

Nous pouvons voir quand vous êtes le plus actif, quand vous l'êtes le moins. À partir de là, on peut analyser ces données, plus en profondeur et de manière plus significative.

Ces analyses pourront aider les chercheurs et la Ville dans leur réflexion sur son développement et celui de ses infrastructures.

Ça serait la première étude mondiale à grande échelle utilisant un grand nombre de dispositifs et venant de toute sorte de personnes. Dr Reed Ferber, du département de kinésiologie de l'Université de Calgary

Le projet devrait prendre forme dès le printemps 2020, mais pour ce faire, le chercheur souhaite pouvoir compter sur au moins 10 000 citoyens-scientifiques.

Ces volontaires, équipés de montres intelligentes, pourront ainsi enrichir la base de données des chercheurs de façon anonyme.

Ceux qui le souhaitent peuvent dès à présent s’inscrire sur le site internet de We-TRAC et seront tenus informés de l’évolution du projet et la date de son lancement.

Les premiers résultats et les réponses aux questions que se pose la Ville sont attendus pour la fin de l’année prochaine.