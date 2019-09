Libéraux et conservateurs ne s'avancent pas sur la taxation des géants du web

Les étincelles n'ont pas tardé à surgir au « Grand Débat sur la culture et les médias », mercredi, alors qu'il fut question d'entrée de jeu de la possibilité d'imposer les géants du numérique et de les soumettre à la taxe de vente.

Ce débat a réuni à Montréal des candidats des principaux partis fédéraux pour discuter des solutions proposées par chacune de leurs formations politiques aux enjeux de la culture et des médias. Il était organisé par Culture Montréal, en partenariat avec le département de communication de l'Université de Montréal, le Pôle médias HEC Montréal et l'École des médias de l'UQAM.

Y participaient Pablo Rodriguez du Parti libéral (ministre de la Culture et du Patrimoine au moment de la dissolution du Parlement), Gérard Deltell du Parti conservateur, Chu Anh Pham du Nouveau Parti démocratique (NPD), Pierre Nantel du Parti vert du Canada et Monique Pauzé du Bloc québécois (BQ). Il n'y avait pas de représentant du Parti populaire du Canada (PPC).

Le qualifiant « d'éléphant dans la pièce », l'animatrice du débat, Catherine Perrin, aussi animatrice radio à Radio-Canada, a posé la première question sur le traitement accordé aux géants du web, comme Google et Facebook.

M. Rodriguez a fait valoir qu'un comité d'experts a été mandaté par son gouvernement pour examiner cette question de la TPS, et que la Loi sur la radiodiffusion devait être révisée. Selon lui, il doit y avoir, à terme, un système universel pour tous.

C'est inacceptable et inexcusable de n'avoir rien fait en quatre ans, a alors critiqué durement le candidat Pierre Nantel, prenant la balle au bond.

Monique Pauzé, du Bloc québécois, Chu Anh Pham, du NPD, Pablo Rodriguez, du Parti libéral, Gérard Deltell, du Parti conservateur, et Pierre Nantel, du Parti vert, participaient à ce débat sur les enjeux culturels. Photo : Radio-Canada

Le candidat conservateur a évité de répondre directement à la question, répondant qu'il s'agissait d'une « situation mondiale » et que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se penche sur cet enjeu. On attend les conclusions de l'OMC , a-t-il aussi dit au sujet de l'imposition des géants du web : Le Canada ne vit pas en silo .

Donc on va laisser les pays étrangers décider pour nous? a rétorqué l'animatrice.

Le NPD a été ferme : il promet d'imposer la TPS. Il imposerait aussi les revenus des géants du numérique, comme l'a fait la France.

Mme Pham a critiqué aussi les libéraux, en rappelant que leur argumentaire initial était de ne pas appliquer la TPS pour ne pas imposer plus de taxes aux citoyens.

De son côté, Mme Pauzé s'est insurgée du fait que les citoyens paient de la TPS sur les livres québécois, mais pas sur leurs abonnements Netflix.

Vers la fin de cette portion du débat, M. Nantel a déclaré qu'il trouve dommage que les deux partis les plus susceptibles de former le prochain gouvernement (le Parti libéral et le Parti conservateur) soient réticents sur cette question de la TPS.

Lors du débat, il sera aussi question de l'aide aux médias et du financement de Radio-Canada.