La société mère de la chaîne de cafés, Restaurant Brands International (RBI), a indiqué qu'elle retirait des menus de tous ses restaurants les hamburgers garnis de boulettes du producteur de protéines végétales Beyond Meat. Pour leur part, les sandwichs de petit-déjeuner avec saucisses végétales ne seront désormais offerts qu'en Colombie-Britannique et en Ontario, en raison de la réaction positive des clients de ces provinces.

Cette décision n'est pas surprenante compte tenu de la spécialisation première de Tim Hortons, soit la vente de café et de beignes, mais c'est un revers pour le producteur californien Beyond Meat, a souligné Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politique alimentaire à l'Université Dalhousie, à Halifax.

Je vois cela comme une mauvaise nouvelle pour Beyond Meat, absolument, car cela pourrait nuire à la marque au Canada. Tim Hortons n'est pas un petit joueur , a-t-il noté lors d'une entrevue.

La décision de Tim Hortons, qui semble s'appuyer sur les volumes de ventes, pourrait indiquer que Beyond Meat atteint un niveau de saturation sur le marché canadien, après avoir été adopté par les restaurants A&W et largement offert dans les supermarchés, a-t-il indiqué.

Nous sommes toujours à l'écoute de nos clients et testons une grande variété de produits à travers le pays , a affirmé dans un courriel la porte-parole de la chaîne, Jane Almeida.

Comme pour toute offre d'une durée limitée, nous pourrions explorer la possibilité de proposer de nouveau le produit dans d'autres provinces à une date ultérieure, en fonction des commentaires des clients.

Pas un ajout permanent, finalement

Tim Hortons avait annoncé en mai qu'elle testerait ses trois sandwichs Beyond Meat pour le petit-déjeuner dans certains restaurants.

En juin, la société a annoncé que ces produits seraient déployés dans les quelque 4000 restaurants Tim Hortons du pays, avant d'ajouter en juillet qu'elle proposerait également des hamburgers garnis de boulettes Beyond Meat.

La société n'avait alors fait aucune mention du fait que ces nouveaux produits étaient offerts pour une durée limitée.

Cependant, lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre, le mois dernier, le chef de la direction de RBI, Jose Cil, avait laissé entendre que ces produits n'étaient peut-être pas un ajout permanent au menu de la chaîne.

Nous avons examiné le hamburger Beyond Meat ainsi qu'une sorte d'offre à durée limitée pour voir la réaction [des clients], et nous sommes encouragés par certains de leurs comportements , avait-il affirmé, selon la transcription de la téléconférence publiée par la société de données financières Refinitiv.

Mais en fin de compte, nous sommes vraiment une entreprise de café et de pâtisseries avec une très bonne offre de sandwichs avec des soupes et d'autres produits qui vont de soi pour nos restaurants, et nous allons continuer à travailler là-dessus.

Mme Almeida a indiqué que le Beyond Burger continuera à être offert pour une durée limitée partout au pays, sans donner davantage de précisions. Les sandwichs de petit-déjeuner seront offerts jusqu'à épuisement des stocks hors de la Colombie-Britannique et de l'Ontario.