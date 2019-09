Guy Bernatchez lance sa campagne électorale dans Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Le candidat du parti d'Yves-François Blanchet dit vouloir prioriser les infrastructures, l'érosion des berges, l'exode des jeunes, la pénurie de main-d'œuvre et le tourisme.

Par ailleurs, Guy Bernatchez déplore l'indifférence du gouvernement fédéral dans le dossier du quai à Mont-Louis.

Il estime que même si la circonscription est représentée par une députée-ministre, Ottawa a peu de considération pour les communautés locales.

Au pouvoir, oui, mais le pouvoir d'acheter un pipeline de 5 milliards et de le rénover pour 10 milliards pour un total de 15 milliards, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas une partie de cet argent-là qui vient sur nos infrastructures en Gaspésie et aux Îles , souligne-t-il.

La députée qui fait partie du gouvernement qui a décidé d'acheter le pipeline n'a pas le choix de trouver ça correct et fantastique pour le Canada. Guy Bernatchez, candidat du Bloc québécois dans Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Le chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet (au centre), accompagné du candidat bloquiste Guy Bernatchez (à droite) et du député péquiste Joël Arseneau (à gauche) aux Îles-de-la-Madeleine en août 2019. (archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Guy Bernatchez ajoute qu'il est en campagne active depuis son investiture, au mois de mai.