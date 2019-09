Offre d’emploi : joueurs des Oilers

Contrairement à ce qui se passe dans plusieurs autres villes de la LNH, le camp d’entraînement des Oilers à Edmonton est d’une grande importance. L’organisation ne cherche pas qu’à pourvoir un ou deux postes au sein de l’équipe. On peut considérer que jusqu’à 11 postes sont ouverts. Voici à quoi pourrait ressembler le babillard d’emploi des Oilers.

Les Oilers d’Edmonton, une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui a fêté l’an passé son 40e anniversaire, recherchent des joueurs motivés et compétents afin de pourvoir des postes au sein de l’organisation.

Attaquants : neuf postes disponibles

Nous recherchons neuf attaquants qui se joindront au groupe de cinq qui bénéficient de la sécurité d’emploi

Connor McDavid

Leon Draisaitl

Ryan Nugent-Hopkins

James Neal

Alex Chiasson.

(1) Ailier premier trio :

Pour occuper ce poste, vous devez être un rapide patineur et avoir un sens du jeu supérieur à la moyenne. Vous devez savoir en tout temps où se trouvent vos coéquipiers (McDavid et Draisaitl) et être en mesure de savoir où ils prévoient envoyer la rondelle. L’amour du jeu rude sera considéré comme un atout.

Pour l’instant, ce poste est occupé par Zack Kassian. Les entrevues pour ce poste n’auront lieu qu’après le premier match de la saison.

Tyler Benson a récolté 66 points en 68 matchs avec les Condors de Bakersfield l'an passé.= Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

(1)Ailier deuxième trio :

Vous devez avoir un fort instinct offensif, mais aussi être conscient de l’importance du jeu défensif. Vous vous considérez comme un fabricant de jeu plutôt que comme un marqueur, mais vous aimez toucher la cible à l’occasion (au moins 15 fois par saison). Vos coéquipiers seront Nugent-Hopkins et Neal.

Plusieurs candidats seront convoqués en entrevue, dont Joakim Nygard, Tyler Benson, Tomas Jurco, Markus Granlund, Kailer Yamamoto, Josh Archibald et Anton Burdasov.

Si aucun candidat ne se démarque, le poste pourrait être attribué à l’interne à Sam Gagner ou à Alex Chiasson.

(7) Attaquants troisième trio, quatrième trio et extra

Vous devez être polyvalent. Vous êtes capable de jouer au centre ou à l’aile, idéalement à droite et à gauche. Vous êtes fier de votre jeu défensif et pouvez contribuer à l’attaque, à raison d’une dizaine de buts par saison. Comme joueur de centre, votre plus grand atout est votre capacité à remporter des mises en jeu.

Notez que malgré la présence de candidats déjà à notre emploi, tous ces postes pourraient être comblé à l’externe.

Candidats : Jujhar Khaira, Colby Cave, Joseph Gambardella, Gaëtan Haas, Cooper Marody, Patrick Russell, Riley Sheahan.

Certains des candidats ayant tenté leur chance pour le poste d’ailier au sein du deuxième trio seront aussi considérés : Joakim Nygard, Tomas Jurco, Markus Granlund, Josh Archibald et Anton Burdov.

Défenseurs : deux postes ouverts

Nous sommes à la recherche de deux défenseur pour compléter le groupe qui comprend cinq joueurs d'expérience.

Oscar Klefbom

Adam Larsson

Darnell Nurse

Kris Russell

Matthew Benning

Le défenseur suédois Joel Persson a signé un contrat à un volet avec les Oilers. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

(1) Défenseur, deuxième paire

Vous devez être droitier, ou avoir démontré dans le passé d’excellentes aptitudes à jouer du côté droit. Vous êtes rapide et excellez en défense. Des lacunes en zone défensives pourraient être compensées par un très fort instinct offensif. Vous devez être en mesure de manger des minutes, c’est-à-dire de jouer plus d’une vingtaine de minutes par match, très souvent contre les meilleurs trios adverses.

Candidat en lice : Joel Persson, Evan Bouchard.

Si les deux candidats échouent l’entrevue, le poste pourrait être confié à Matthew Benning. Cela signifierait une ouverture de poste au sein de la troisième paire de défenseurs. Les candidats seraient alors : Etan Bear, Caleb Jones et William Lagesson.

(1) Défenseur extra

Vous devez être patient et accepter de ne disputer que quelques matchs par mois. Vous avez de l’expérience dans la LNH ou au sein d’une autre ligue professionnelle et n’avez pas l’ambition de devenir une grande vedette. Votre jeu n’est pas spectaculaire, mais vous faites preuve d’une certaine efficacité en zone défensive.

Candidat : Brandon Manning

Pourraient aussi être considérés, s’ils n’obtiennent pas un autre poste dans la formation, Matthew Benning et Joel Persson.

Gardiens de but : aucun poste, mais...

Veuillez noter qu’aucun poste de gardien de but avec l’organisation n’est ouvert pour l’instant, mais les choses pourraient changer rapidement. Si vous êtes un gardien âgé de 24 à 33 ans et que vous avez de l’expérience dans la LNH, nous vous invitons à consulter fréquemment notre rubrique d’offres d’emploi.

Le commentaire du chroniqueur sportif

Si je faisais partie du comité d’entrevue, j’ajouterais que la maîtrise du français est considérée comme un atout, mais bon… je doute qu’on me consulte avant de prendre les décisions finales.

Comme bien des collègues l’ont fait, je partage avec vous ma prédiction sur l’identité des joueurs qui seront en uniforme pour le premier match de la saison

Formation des Oilers pour le premier match, selon Patrick Henri Attaquants: Leon Draisaitl - Connor McDavid - Zack Kassian

James Neal- Ryan Nugent-Hopkins - Joakim Nygard

Tomas Jurco - Riley Sheahan - Alex Chiasson

Jujhar Khaira - Colby Cave - Sam Gagner

Markus Granlund - Josh Archibald Défenseurs: Darnell Nurse - Adam Larsson

Oscar Klefbom - Joel Persson

Kris Russell - Matthew Benning

Brandon Manning Gardiens : Mikko Koskinen

Mike Smith

Les prochains sur la liste

Evan Bouchard est le seul défenseur à avoir disputé les deux premiers matchs préparatoires de l’équipe et chaque fois, il a impressionné. Même s’il s’avérait être le meilleur défenseur au camp, il serait très surprenant de la voir amorcer la saison à Edmonton.

La philosophie du directeur général Ken Holland est qu’il est plus facile de promouvoir un joueur en saison que de le rétrograder. Donc il faut s’attendre à voir Bouchard commencer la saison avec les Condors de Bakersfield, où il aura l’occasion de parfaire son jeu défensif.

Caleb Jones a disputé 17 matchs avec les Oilers la saison dernière. Photo : La Presse canadienne / JASON FRANSON

William Lagesson, Ethan Bear et Caleb Jones sont tous de bons candidats pour un poste dans la LNH, mais il n’y a aucun avantage à les garder sur la passerelle à Edmonton. Ils devraient donc poursuivre leur développement dans la Ligue américaine.

Tyler Benson devrait obtenir une vraie chance de percer la formation, mais pas comme réserviste. Il pourrait se retrouver au sein du deuxième ou du troisième trio, mais il serait surprenant que les Oilers décident de lui donner un rôle défensif ou de réserviste. On le verra assurément dans la LNH pour quelques matchs cette saison.

Le Suisse Gaëtan Haas pourrait se tailler une place au sein du groupe de 23 joueurs, mais ce qui joue contre lui c’est que les Oilers n’auront aucun salaire à lui verser s’il ne réussit pas.

Son contrat prévoit qu’il retournera en Europe s’il ne joue pas dans la LNH.