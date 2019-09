Mise au point à propos d'un reportage diffusé au Téléjournal du 11 septembre 2019

Nous affirmions, à tort, que la loi québécoise sur la laïcité de l'État « interdit le port de signes religieux dans la fonction publique et les écoles ».

Il aurait fallu préciser que cette interdiction touche les employés de l’État en position de coercition et d’autres employés de l’État, essentiellement les enseignants des écoles primaires et secondaires du réseau public et les directeurs d’école.