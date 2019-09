Étudier l'agriculture sans quitter sa région

Les cours seront les mêmes que ceux de la première année du programme de Techniques agricoles, note le collège dans un communiqué de presse.

Ce dernier est offert en salle de classe, au campus de Sudbury.

Le monde agricole a de plus en plus besoin de professionnels formés pour répondre à la technicité des métiers de la terre et de l’élevage , a déclaré Daniel Leduc lors du Concours international de labour.

Il ne va pas nécessairement de soi pour un professionnel déjà sur le marché de l’emploi de faire une parenthèse dans sa carrière pour retourner sur les bancs de l’école. C’est pourquoi la formation [...] en ligne convient parfaitement à ce public en quête de spécialisation ou de reconversion.

Les étudiants en Pratiques agricoles devront aussi effectuer un stage sur le terrain auprès d’un parrain communautaire local.

Ce sont aux étudiants du programme, dépendamment de là où ils se trouvent, de trouver un parrain prêt à mettre son équipement à disposition , précise Ronan Le Guern, gestionnaire des communications du Collège.

Le Collège Boréal, qui dispose d’un réseau à travers la province, pourra accompagner les étudiants dans cette recherche , ajoute-t-il.