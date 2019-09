Le défenseur des Jets Dustin Byfuglien « réfléchit à son avenir »

Il soutient que le joueur des Jets « explore ses options », sans avoir de date butoir pour donner sa décision. « Je ne dis pas qu’il va prendre sa retraite; je ne dis pas qu’il reviendra jouer », a publié le commentateur.

Dans un second tweet, Bob McKenzie affirme que ni les Jets ni l’agent de Byfuglien n'ont répondu aux demandes de commentaires.

La semaine dernière, les Jets ont annoncé que Dustin Byfuglien avait obtenu la permission de rater le début du camp d'entraînement de l’équipe. Ils n’ont fourni aucun détail sur la durée et la raison de son absence.

Les coéquipiers du défenseur se sont également abstenus de commenter les rumeurs sur son absence.

Les Jets ont annoncé qu’il avait besoin de temps, alors on va respecter ça et espérer qu’il sera bientôt de retour parmi nous , a dit le joueur Andrew Copp.

L’analyste sportif, Jean-Pierre Vigier, dit qu’il est très possible que le joueur prenne sa retraite.

Il estime que le joueur a de bonnes raisons de s’arrêter s’il a perdu l’amour du jeu.

Un joueur qui joue beaucoup, comme Dustin Byfuglien, s’il continue à jouer sans l’émotion du match, y’a une grosse possibilité qu’il se blesse Jean-Pierre Vigier, analyste sportif

Tout le monde veut affronter Dustin Byfuglien, c’est une grosse vedette , ajoute l’analyste.

Le défenseur des Jets a participé à 42 matchs pendant la saison 2018-2019. Il a marqué 31 points, soit 4 buts et 27 passes.

À l’âge de 34 ans, Dustin Byfuglien amorce la quatrième année de son contrat de cinq ans. Il avait signé pour 8 millions de dollars cette saison et 6 millions de dollars la prochaine.

Les Jets ont déjà perdu trois défenseurs depuis l’an dernier.

Tyler Myers et Ben Chiarot, sur le marché des joueurs autonomes, ont signé avec d’autres équipes, tandis que Jacob Trouba a été envoyé chez les Rangers de New York contre Neal Pionk et un 20e choix au repêchage.

Les Jets affronteront les Wild du Minnesota pour leur premier match de présaison à domicile mercredi au centre Bell MTS.