Un troisième Dheilly avec les Rams de l’Université de Regina

Le Fransaskois avoue que la possibilité de marcher dans les pas de ses aînés a pesé dans la balance lorsqu’est venu le temps de s’engager dans un programme de football et par la même occasion de choisir son université.

Au-delà de la tradition familiale, celui qui aura 19 ans le 28 septembre prochain a retrouvé plusieurs visages connus dans le giron des Rams. J’ai joué dans d’autres équipes de football avec plusieurs de ces gars-là. Je connais aussi bien les entraîneurs, alors c’était vraiment l’endroit idéal.

Dominique Dheilly rêve d'attraper les ballons au Stade Mosaic dans l'uniforme des Rams. En attendant, il le fait sur le terrain d'entraînement de son équipe. Photo : Radio-Canada

Comme c’est souvent le cas au football universitaire, une recrue doit patiemment attendre son tour sur les lignes de côté, puis dans les unités spéciales, avant de faire sa place au sein de l’alignement partant de son entraîneur-chef.

Le cas de Dominique Dheilly ne fait pas exception, surtout que les Rams comptent trois receveurs de passes qui en sont à leur cinquième et dernière année d’admissibilité. Bien qu’il soit hors de l’action, l'ancien de l'École Monseigneur de Laval de Regina a l'intention de progresser semaine après semaine en observant ses coéquipiers expérimentés.

Les vétérans aident beaucoup les jeunes comme moi, surtout avec l’aspect technique. Dominique Dheilly

Je m’inspire beaucoup de Kyle Moortgat. Chaque entraînement, je regarde ce qu’il fait pour être, un jour, comme lui. C’est vraiment un excellent modèle, un bon mentor et un bon gars , confie le numéro 88.

Une famille tissée serrée

Nul doute, le clan Dheilly est tissé serré, à commencer par le trio de frangins unis par le ballon ovale et les liens du sang. Deux choses sacrées chez les Dheilly : On fait vraiment tout ensemble. Si on n’a rien à faire, on va jouer au football dehors ou sur notre console de jeux vidéo. Avec nous, c’est toujours football , dit, dans un grand sourire, le benjamin de la fratrie.

Il n’y a rien qui pourra affecter ces liens solides, même pas la décision de Nicholas de joindre les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, les rivaux des Rams, pour le début de la présente saison.

D’autant plus qu’il s’était aligné avec les Rams en 2016 et en 2017. Il avait alors connu deux prolifiques campagnes sur la ligne défensive.

L’important, c’est qu’il soit heureux , explique Dominique, pour montrer qu'il respecte la décision de Nicholas. Chose certaine, le benjamin s’abstient d'encourager son aîné lorsque les Rams et les Huskies croisent le fer.

En 2016 et en 2017, Nicholas Dheilly a cumulé 45 plaqués, dont 10,5 sacs du quart. Il a quitté l'équipe au terme de la saison 2017 (archives). Photo : Rams de Regina

Leur grand-père, René Archambault, est bien connu dans la communauté fransaskoise. Il est président du conseil d'administration du Collège Mathieu et directeur des élections de l'Assemblée communautaire fransaskoise.

Mais ses petits-fils parlent surtout de lui comme un grand amateur de football. Chaque année, il nous amène de nouveaux équipements de football. Il vient souvent voir nos matchs pour nous encourager. C’est aussi un grand partisan des Roughriders, il les regarde chaque semaine , décrit Dominique.

Un conseil pour les footballeurs fransaskois : Pour le début de sa 9e année, Dominique Dheilly a choisi de quitter l’École Monseigneur de Laval pour l'école catholique Dr Martin LeBoldus afin de jouer au football avec ses deux frères. Étant le seul Fransaskois de son équipe, il a un conseil pour les jeunes footballeurs, qui, comme lui, grandissent en rêvant de faire partie des Rams. Essaie. Va jusqu’au bout. Si ça ne marche pas, tu auras au moins essayé.