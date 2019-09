Les néo-démocrates veulent favoriser les transferts familiaux de PME

Des candidats du Nouveau Parti démocratique ont courtisé conjointement les propriétaires de petites et de moyennes entreprises, mercredi, à Jonquière.

Devant la presse, Karine Trudel et Guy Caron, qui aspirent respectivement à se faire réélire dans les circonscriptions de Jonquière et de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques, ont pris de concert un engagement pour encourager les transferts des PMEpetites et moyennes entreprises au sein des familles.

Ces deux députés sortants ont promis que si le NPDNouveau Parti démocratique prend le pouvoir le 21 octobre, il rendra ces transactions plus avantageuses dans le futur.

Ils ont fait valoir que le régime fiscal n’est pas du tout favorable aux transferts familiaux.

Mme Trudel et M. Caron ont soutenu que dans l’état actuel des choses, quand un entrepreneur vend sa PMEpetite ou moyenne entreprise à un membre de sa famille immédiate, le montant qu’il encaisse est perçu comme un dividende imposable.

Ils ont ajouté que si ce même homme d’affaires cède plutôt son entreprise à un étranger, la somme qu’il reçoit est plutôt vue comme un gain en capital pour lequel il a droit à une exemption fiscale.

Karine Trudel et Guy Caron ont souligné qu’un éventuel gouvernement néo-démocrate se chargerait d’uniformiser les règles encadrant les transferts des entreprises.

Ainsi, ont-ils précisé, un entrepreneur qui déciderait de vendre sa PMEpetite ou moyenne entreprise à ses enfants cesserait d’être défavorisé.