Agression homophobe du designer Markantoine : un suspect arrêté

L'individu va comparaître le 5 novembre prochain.

La Sûreté du Québec (SQ) indique que d'autres personnes pourraient encore être interrogées dans cette affaire.

« L'enquête n'est toujours pas complétée et il y a encore des gens à rencontrer », indique Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.

Le 23 août Markantoine Lynch-Boisvert et son conjoint, Alex James Taboureau, étaient au bar Le Jazz, à La Malbaie, pour célébrer un événement lorsqu’ils ont aperçu un homme recevoir des insultes homophobes.

Ils ont ensuite décidé de quitter l’établissement. C’est à ce moment que trois hommes les ont poursuivis dans la rue pour les frapper.

« C'est sûr que je suis content d'entendre que ça avance, que ça n'a pas été mis sur la glace. Mais, j'ai hâte d'avoir plus d'informations sur les autres arrestations », a réagi M. Lynch-Boisvert.

J'ai confirmé qu'il était bel et bien une des personnes qui était dans l'altercation, mais pas celui nécessairement qui me donnait les coups de pieds au visage et qui avait comme parti l'agression.

Markantoine Lynch-Boisvert