Eric Hébert lance sa campagne électorale dans Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Le candidat du parti de Maxime Bernier dit vouloir porter la voix de la région sur les grands enjeux comme l'immigration, l'environnement et l'économie.

Eric Hébert prône notamment un gouvernement fédéral non interventionniste. On ne veut pas faire de l'ingérence. On ne veut pas mettre plein de restrictions juste au nom d'un grand principe, mais en bout de ligne est-ce que ça donne vraiment de quoi?

Parmi ses priorités, le candidat mentionne la lutte contre l'érosion des berges aux Îles-de-la-Madeleine et l'importance d'allier l'économie aux préoccupations environnementales.

Au niveau des changements climatiques, on dénonce l'alarmisme qui est là juste pour pouvoir justifier une taxe du carbone ou enrichir les compagnies qui ont des pseudo-solutions vertes mais qu'on subventionne et que sans l'intervention du gouvernement, ça ne marcherait pas , affirme-t-il.

En Gaspésie, notre économie est basée sur la foresterie, la pêche, le tourisme et souvent, c'est vu en opposition à l'environnement, mais il y a moyen de faire ça intelligemment. Eric Hébert, candidat du Parti populaire du Canada en Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine

Le géologue de formation propose par exemple d'écouter davantage les idées des pêcheurs pour protéger les baleines noires de l'Atlantique nord, afin d'éviter de mettre en place des mesures considérées trop strictes qui risquent de nuire à l'économie.

Originaire de la Rive-Sud de Montréal, Eric Hébert vit en Gaspésie depuis 2007. Il s'est d'abord installé dans la Baie-des-Chaleurs et vit maintenant à Murdochville depuis quelques années.