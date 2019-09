Incertitude sur le sort de l’église Saint-Isidore

L’assemblée des fabriques a dressé un carnet de santé sur l’état actuel de l’église. Les paroissiens sont convoqués mercredi soir pour connaître le portrait de la situation.

L’église Saint-Isidore n’est pas en état critique, mais les fabriques préfèrent faire de la prévention et trouver une solution en amont.

Frédéric Plourde, adjoint aux ressources humaines, a été désigné par l’évêché pour accompagner les milieux. Il constate que les bénévoles et l’argent manquent de plus en plus au sein de la communauté religieuse.

Il y a moins de funérailles organisées, moins de mariages; forcément il y a un manque à gagner. Les revenus sont moins au rendez-vous alors que les coûts de l’entretien de la bâtisse continuent d’augmenter. Frédéric Plourde, adjoint aux ressources humaines

Le chauffage d’une église est l’un des coûts les plus conséquents. Au minimum, ça peut coûter 15 000 $ de chauffage et ça dépend des hivers. La facture peut vite grimper , a indiqué Frédéric Plourde.

Cette réunion permettra aussi à la communauté chrétienne de dresser une liste d’idées pour décider de l'avenir de l’église.