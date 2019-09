Participation record aux Jeux FADOQ

Les finales provinciales des Jeux FADOQ ont lieu aujourd'hui et demain à Trois-Rivières. Elles réunissent 1860 participants, un nombre inégalé, selon la Fédération de l'âge d'or du Québec (FADOQ).

Pétanque, pickleball, golf, course à pied, des aînés de partout au Québec vont bouger durant ces deux jours.

Gisèle Tassé Goodman, présidente de la FADOQ indique que : « Les participants ont 50 ans et plus. On en a même qui ont passé 90 ans qui sont actifs encore. Ils proviennent des 16 régions administratives du Québec. Il y a 14 disciplines. »

Par ailleurs, en cette période électorale, le Réseau FADOQ en profite pour formuler ses demandes aux partis politiques fédéraux.

Le maintien de l'âge de la retraite à 65 ans, une meilleure protection des régimes de pension, le rehaussement de 50 $ du supplément de revenu garanti et le soutien financier aux proches aidants font partie de ces demandes.