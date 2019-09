Les Newbies en tournage d’une deuxième saison

La trame narrative tournera encore une fois autour des trois humoristes, séparés depuis de la fin de la première saison.

Dès le début, les Newbies ne sont plus ensemble , explique André Roy. Chacun retourne un peu à sa routine.

Ils auront de la difficulté à s’adapter au retour à la vie quotidienne.

Le personnage d’André tentera de jongler humour et travail, une tâche plus complexe que prévu.

De son côté, Christian laissera tomber son côté séducteur pour bâtir une relation amoureuse stable et Luc tentera aussi de trouver l’amour, mais pas sans rebondissements.

Plutôt que d’être en quête de succès, les trois hommes seront à la recherche de bien-être.

Dans la première saison, on était beaucoup dans le parcours à savoir s’ils vont percer à Montréal. Dans la deuxième saison, on se demande s’ils seront heureux dans cette aventure-là.

Il explique que les conjointes et les familles occuperont une place plus importante dans cette nouvelle saison.

Dans la saison précédente, le personnage de Luc LeBlanc était une personnalité de la télévision. Dans cette nouvelle aventure, il trouvera une nouvelle vocation télévisuelle.

André Roy, coauteur de la série, souhaitait miser sur la grande force de Luc , soit sa capacité à inventer des personnages de toutes sortes.

Ce sont des personnages que je n’ai jamais faits avant, que j’ai créés pour la série et d’autres que les gens vont peut-être reconnaître , ajoute Luc LeBlanc d’un air amusé.

Le personnage de Marc Lamontagne, le gérant du trio, prendra également plus de place dans cette nouvelle saison, afin de laisser briller ses talents de musicien.

Lamont avait caché des choses aux Newbies , explique le comédien qu'on entendra chanter dans la deuxième saison.

La comédienne acadienne Bianca Richard sera de retour derrière le bar du Paysan dans le rôle de la serveuse,. Elle n’aura pas la langue dans sa poche cette année.

Elle prend plus de place, elle a moins peur de leur dire ce qu’elle pense et d’être raide avec eux! C’est intéressant d’interagir avec les boys et les nouveaux personnages

L’humoriste québécois Philippe Laprise sera de retour pour une expédition de pêche et la comédienne Lucie Laurier fera une apparition dans l’émission.

Parmi les nouveaux personnages, le Néo-Écossais Ryan Doucette interprétera le rôle d’un humoriste amateur qui tente de faire sa place dans l’industrie, malgré un manque de talent flagrant.

C’est bien de travailler ici en Acadie et de tourner en français dans une production de qualité. Ce sont des personnages qui ont de bonnes histoires. L’écriture est forte et ça monte la barre pour les autres productions à venir

Les comédiens principaux sont les premiers à admettre qu’ils ont été surpris du succès de l'émission à l’extérieur de la province.

Je me disais que c’était drôle de jouer ça au Québec, c’est autobiographique et on n’est pas connus. Et souvent, pas juste à une place, les gens disaient qu’ils nous connaissaient, les gens à la maison nous connaissaient, ils nous avaient écoutés.

Luc LeBlanc, comédien