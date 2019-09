Le Bloc veut interdire les pesticides tueurs d'abeilles d'ici 4 ans

De passage dans une ferme biologique de la Montérégie, mercredi, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a fait part de son intention de présenter dès le retour en chambre un plan de retrait d'ici quatre ans des pesticides néonicotinoïdes, assorti d'un fonds de 300 millions de dollars pour la recherche et la transition pour les producteurs agricoles.

Lui-même ministre de l'Environnement dans le bref gouvernement péquiste de Pauline Marois, Yves-François Blanchet avait entrepris une démarche de retrait, pour se heurter aux lobbys des producteurs agricoles et, surtout, des fabricants de pesticides.

Il fait valoir qu'il a été démontré que les néonicotinoïdes sont à l'origine d'une décimation des colonies d'abeilles.

De plus, le ministère québécois de l'Environnement a détecté, entre 2015 et 2017, des traces de ce pesticide au-delà des critères de la qualité requise pour la protection des espèces aquatiques dans 79 à 100 % des échantillons d'eau. L'Institut national de la recherche scientifique a par ailleurs conclu qu'il a des effets négatifs sur le système endocrinien des humains.

Il est de plus en plus clair que les néonicotinoïdes, ça fait longtemps que plus personne de sérieux ne doute qu’ils ont un effet terrible sur les abeilles et les pollinisateurs, qui ont à leur tour un impact environnemental significatif. Il est aussi de plus en plus clair que la présence de ces pesticides dans l'eau a des effets environnementaux importants, réduit sensiblement la biodiversité, attaque les écosystèmes.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois