Non à un oléoduc au Québec, répète Legault à Scheer

Andrew Scheer s'est engagé, s'il est élu premier ministre, à établir un corridor énergétique d’un océan à l’autre. Ce projet pourrait inclure un oléoduc traversant le Québec. Talonné par les journalistes, le chef conservateur n’a toutefois pas voulu confirmer s’il imposerait ou non un éventuel projet de pipeline au Québec.

« Comme j’ai toujours dit, je vais défendre les projets qui sont dans l’intérêt national, a répété Andrew Scheer. [...] J’ai fait une proposition, le corridor énergétique, qui va créer une situation gagnant-gagnant avec le gouvernement du Québec. Je vais travailler en collaboration et non en confrontation. »

Je respecte les champs de compétences provinciales. Les gens de Québec savent très, très bien que c’est préférable de transporter le pétrole par oléoduc plutôt que sur les chemins de fer. Andrew Scheer

De son côté, François Legault insiste : l’environnement est une prérogative provinciale. « Selon nous, il y a une compétence du Québec, dit le premier ministre. En plus, il y a une question de politique, de légitimité, et on sait que les Québécois sont contre cet oléoduc. »

Questionné au sujet des demandes de Québec à Ottawa, le chef libéral Justin Trudeau est resté évasif mercredi, se contentant de souligner le caractère « profondément collaboratif » de son approche envers les provinces.

« Oui, c’est vrai qu’il y a certaines provinces, par exemple, qui refusent d’agir sur la protection de l’environnement, a dit Justin Trudeau lors d'une annonce à Fredericton. Bien des premiers ministres conservateurs, y compris celui ici, au Nouveau-Brunswick, pensent que ce serait une bonne chose de rendre la pollution gratuite. Je refuse. »

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a également répondu mercredi sur Twitter aux différentes demandes formulées par François Legault.

Dans un gazouillis plutôt succinct, il les a énumérées en leur attribuant un « oui » ou un « non ». Il a ainsi fait savoir qu'il ne souhaitait pas empêcher le passage d'un pipeline au Québec.

Les autres demandes de Legault

Le premier ministre Legault a formulé mardi quatre demandes à l'intention des chefs des partis fédéraux, à qui il a notamment enjoint d'étendre les pouvoirs du Québec en matière d'immigration et d'autoriser l'assujettissement des entreprises sous compétence fédérale à la loi 101.

Le gouvernement caquiste souhaite également que les chefs de parti s'engagent à ne pas s'impliquer dans une contestation de la Loi sur la laïcité de l'État et à instaurer une déclaration de revenus unique pour les Québécois.

Justin Trudeau s'est déjà montré réfractaire à l'ensemble de ces demandes dans le passé.

« Nous prenons toujours très au sérieux les demandes de tout premier ministre provincial, y compris de M. Legault, a réagi Justin Trudeau mercredi. On va travailler avec lui pour trouver des façons d'aider les Québécois, d'aider les Canadiens de façon responsable. »