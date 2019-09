Magog aura sa SQDC

Le magasin de 200 mètres carrés sera situé au 881, rue Principale Ouest, en face du Marché Végétarien. Une vingtaine de personnes seront embauchées.

L'emplacement a été sélectionné avec l'aval de la Ville, comme l'explique le porte-parole de la Société des alcools du Québec, Mathieu Gaudreault. C'est primordial pour nous d'avoir le support d'une ville quand on implante une succursale de la SQDC. La première chose qu'on a faite, c'est de discuter avec les représentants de la Ville de Magog pour définir un secteur qui serait pertinent pour l'implantation d'une succursale. Une fois le secteur défini et que nous avons l'accord de la Ville, on se met à la recherche d'un local qui correspond à nos besoins. On procède à l'ouverture.

La SQDC devrait ouvrir ses portes au début de l'hiver. Il s'agit de la quatrième succursale à ouvrir ses portes dans la région après celles de Sherbrooke, Drummondville et Granby.