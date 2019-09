Le nombre d’inscriptions augmente à l’Université de Moncton

L’institution compte maintenant 4488 étudiants à temps plein, soit 123 de plus que l’an dernier, précise-t-elle dans un communiqué publié mercredi.

Il s’agit de 3588 étudiants canadiens (78 de plus qu’en 2018) et de 822 étudiants originaires d’autres pays (45 de plus que l’an dernier).

La plus grande partie de la population étudiante de l’Université est toujours originaire du Nouveau-Brunswick, à 69 %. Les étudiants d’autres pays constituent le second groupe en importance à 23 %.

L’Université dit aider le Nouveau-Brunswick à lutter contre un déclin démographique.

Nous attirons des étudiantes et étudiants de l’international qui pourront élire domicile au Nouveau-Brunswick. Nous leur proposons des programmes d’études qu’ils recherchent et qui augmentent leurs chances de participer activement au marché du travail néo-brunswickois , affirme le recteur et vice-chancelier par intérim, Jacques Paul Couturier.

Malgré le déclin démographique présent au Nouveau-Brunswick, les données nous démontrent que nous retenons nos étudiantes et étudiants néo-brunswickois. Si nous suivions ce déclin, nos inscriptions chuteraient, mais nous semblons avoir renversé cette tendance , ajoute le directeur général de la gestion stratégique de l’effectif étudiant, Jean-Paul Loyer.

La hausse du nombre d’étudiants se manifeste dans les campus de Moncton et de Shippagan. Le campus d’Edmundston compte pour sa part 19 inscriptions de moins que l’an dernier.