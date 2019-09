L'écrivain Graeme Gibson, compagnon de Margaret Atwood, est mort

Graeme Gibson était l'auteur de plusieurs livres dont ses plus récents essais The Bedside Book of Birds et The Bedside Book of Beasts. Il était aussi un fervent défenseur de l'environnement.

Né en 1934 à London en Ontario, il a fréquenté l'Université Western Ontario. Il a publié son premier roman, Five Legs, en 1969. Il est aussi l'auteur de Perpetual Motion et Gentleman Death. Il a également écrit plusieurs essais.

Nous sommes anéantis par la perte de Graeme, notre père, grand-père et époux bien-aimés, mais nous sommes heureux qu'il ait eu le départ qu'il souhaitait et qu’il ait réussi à éviter le déclin qu'il craignait. Ces dernières semaines ont été agréables et il est parti en beauté, entouré d'amour, d'amitié et de reconnaissance. Nous sommes fiers de sa sagesse, son éthique et son engagement , a déclaré Margaret Atwood par voie de communiqué.

Graeme Gibson et Margaret Atwood le 19 novembre 2018 à Toronto Photo : The Canadian Press / Chris Young

Graeme Gibson et Margaret Atwood avaient déménagé dans une ferme à Alliston en Ontario en 1973, puis à Toronto en 1980. Margaret Atwood lui avait déjà offert un chandail qui portait l'inscription suivante : Chaque écrivaine devrait se marier avec Graeme Gibson.

Graeme Gibson avait cofondé le Writers Trust of Canada et la Writers Union of Canada, en plus d'avoir été président de PEN Canada.. Il était aussi membre de l'Ordre du Canada depuis 1992. Il a reçu plusieurs prix tant pour ses écrits que pour les causes qu'il défendait.

En 2017, Graeme Gibson avait dévoilé à la revue Walrus qu'il était atteint de démence.

En début de semaine, Margaret Atwood a reporté plusieurs événements prévus à son agenda pour la sortie de la suite de La servante écarlate, The Testaments.