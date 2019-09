Des chercheurs identifient un lien entre migraines et démences

Une étude réalisée par l’Université de Waterloo et de l'Université du Manitoba identifie un lien entre le fait de souffrir de migraines et le développement de démences, comme la maladie d'Alzheimer. Des chercheurs s’accordent à dire que ces résultats doivent néanmoins être pris avec des pincettes.

Selon les résultats de l'étude, publiée récemment dans l'International Journal of Geriatric Psychiatry, souffrir de migraine peut être un « facteur de risque significatif » du développement de démences. La raison de cette corrélation, cependant, est encore incertaine.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié sur une période de cinq ans le développement de démences chez 679 participants âgés de plus de 65 ans.

Dans le cours de l'étude, 34 d'entre eux ont développé la maladie d'Alzheimer et 12 ont eu une démence vasculaire, liée à une atteinte des vaisseaux qui font circuler le sang dans le cerveau. Les participants n’avaient, au début de l’étude, aucune atteinte cognitive.

Parmi les individus atteints de la maladie d'Alzheimer, 23 % ont déclaré avoir souffert de migraine dans le passé. C’est le cas de 17 % de ceux qui ont développé une démence vasculaire.

Cette corrélation a été mise en évidence uniquement chez les femmes; aucun homme atteint de démence n’a reporté avoir souffert de migraine dans le passé.

Une chercheuse à l’Université de Waterloo qui a pris part à l’étude, Suzanne Tyas, explique que les femmes sont plus sujettes aux migraines et sont plus à même de développer des démences, étant donné que leur espérance de vie est plus grande.

On devrait continuer les recherches pour voir quelles sont les caractéristiques spécifiques des migraines et comment elles mettent les patients à risque , soutient-elle.

Une « observation »

John Breitner, directeur du Centre d’étude sur la prévention de la maladie d’Alzheimer et professeur de psychiatrie à l’Université McGill, nuance également les conclusions de l'étude.

Il affirme que souffrir de migraine ne garantit pas de développer une forme de démence; l'étude, dit-il, permet simplement de faire une observation.

« Un lien entre la maladie d’Alzheimer et les migraines n’est pas impossible, mais pour en être certain, on va devoir poursuivre l’étude avec des échantillons plus larges », dit l'expert.

Selon John Breitner, 70 % des démences sont génétiques, tandis que 30 % proviennent de facteurs environnementaux.

Il encourage toutefois les chercheurs à poursuivre leurs recherches pour confirmer la corrélation migraine-démence.

