Justin Trudeau courtise les personnes âgées

Justin Trudeau promet d'en faire davantage pour augmenter les revenus des personnes âgées, des veufs et des veuves.

Il a indiqué mercredi matin qu'un gouvernement libéral réélu augmenterait les prestations de sécurité de la vieillesse de même que la prestation des veufs et veuves.

Nous mettrons jusqu’à 729 $ de plus dans les poches des aînés chaque année en augmentant de 10 % les prestations de la sécurité de la vieillesse dès qu’une personne atteindra l’âge de 75 ans , a détaillé le chef libéral. Et nous donnerons chaque année jusqu’à 2080 $ de prestations supplémentaires aux personnes veuves, en augmentant de 25 % les prestations de survivant du Régime de pension du Canada et du Régime de rentes du Québec.

Justin Trudeau s'est exercé un peu au boulingrin sur le terrain du Fredericton Lawn Bowling Club, où il a fait son annonce. Photo : Radio-Canada / Sean Kilpatrick

M. Trudeau a fait cette annonce dans un club de boulingrin de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, une circonscription que les libéraux ont remportée en 2015 dans leur balayage des provinces de l'Atlantique.

Alors que les libéraux – et les autres partis – ont ciblé les jeunes familles au début de la campagne, les électeurs âgés de plus de 65 ans sont souvent ceux qui se présentent de manière constante aux urnes.

M. Trudeau a indiqué qu'il savait que plusieurs aînés avaient encore du mal à payer leurs factures en vieillissant, et que l'augmentation de la sécurité de la vieillesse mettra 729 $ de plus dans les poches des aînés chaque année, tandis que les prestations de survivant augmenteront de 2 080 $.

M. Trudeau devait passer la majeure partie de la journée de mercredi au Nouveau-Brunswick, avant de se rendre en Nouvelle-Écosse pour un événement de campagne en soirée.