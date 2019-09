Aux yeux de Gérald Beaudry, agriculteur dans la région depuis plus de 30 ans, cet honneur est largement mérité.

Il considère les fondateurs de ce regroupement coopératif comme de vrais visionnaires.

Gilles Lefebvre, Arthur Pharand, Léo-Paul Charlebois, Marius Poitras et Donat Poirier dirigeaient chacun une petite coopérative dans des villages de la région.

Donat Poirier (1er à gauche) et Marius Poitras (6e), deux des cinq récipiendaires du Mérite agricole franco-ontarien, figurent sur cette photo datée de juin 1950. L’image a été reprise dans un article du journal Le Voyageur.

En 1951, les cinq francophones ont fait le pari de fusionner leurs établissements pour redynamiser le marché et augmenter leur pouvoir d’achat.

Aujourd’hui, on voit plusieurs fusions de coopératives à travers l’Ontario et même le monde entier. La Co-opérative régionale était déjà avant-gardiste dans son temps en 1951.

À ses débuts dans les années 1950, la coopérative était composée de quatre magasins généraux. Les membres pouvaient y acheter autant leur épicerie que des produits de quincaillerie.

Si le magasin de Verner, à Nipissing Ouest, poursuit dans cette tradition, d’autres succursales ont subi les effets d’une centralisation de services et ont fermé leurs portes.

Au fil des décennies, les dirigeants du regroupement coopératif ont su adapter leurs activités commerciales pour répondre aux tendances du marché.

C’est principalement ce qui explique la santé financière et la longévité de l’organisme, selon le directeur général adjoint actuel, Robert Rainville.

En 1961, la coopérative s’est lancée dans l’achat, le transport et la revente de lait.

De nombreux producteurs laitiers de la région ont ainsi pu profiter de ce réseau de commercialisation.

D’importants changements dans l’industrie laitière ont incité la coopérative à quitter le marché en 1996.

Après, il y avait un besoin pour les grandes cultures. C’est là que la coop a investi dans cet autre marché et agrandi son territoire.

Le regroupement a fait l’acquisition d’installations pour sécher et entreposer des grains de céréales dans la région de New Liskeard.

Ça nous a permis d’apprendre les connaissances nécessaires pour commercialiser le grain , explique M. Rainville.

Ces connaissances ont par la suite mené à la construction, en 2000, d’un nouveau centre agricole à Verner pour conditionner et vendre les produits de grandes cultures.

Le Verner Ag Center ne cesse de prendre de l’expansion depuis.

On voit un gros changement dans les régions alors que plus de terres se font cultivées. Dans le passé, certaines terres étaient abandonnées, maintenant, on voit la renaissance.

Robert Rainville