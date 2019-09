Vapotage : un premier Canadien reçoit un diagnostic de maladie pulmonaire grave

Le bureau de la santé publique de Middlesex-London doit donner plus de détails mercredi après-midi sur ce patient chez qui les médecins ont diagnostiqué une maladie respiratoire grave . Les autorités de la santé ont cependant précisé qu'elles ne divulgueront pas l'âge, le sexe ou la ville natale du patient en question.

Cette nouvelle survient alors que la ministre provinciale de la Santé de l'Ontario a ordonné aux hôpitaux de signaler tous les cas de maladie pulmonaire liés au vapotage. Un décret ministériel oblige désormais les hôpitaux de l'Ontario à collecter des données statistiques qui seront ensuite remises au médecin hygiéniste en chef de la province.

La ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, affirme vouloir davantage de détails sur les conséquences du vapotage sur la santé des Ontariens, un problème émergent .

Nous n'avons pas accès aux données et à l'information suffisantes pour comprendre l'ampleur potentielle de ce problème , indique la ministre de la Santé, Christine Elliott, par voie de communiqué.

Plus tôt ce mois-ci, les médecins en Alberta ont reçu une directive similaire.

À la lumière des preuves qui s'accumulent, je m'inquiète de plus en plus de la prévalence du vapotage et de ses possibles conséquences sur la santé.

Christine Elliott, ministre de la Santé