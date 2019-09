La prévention des violences sexuelles à l'honneur au Cégep de Sherbrooke

Cette semaine, l'objectif est de faire de la prévention et de la sensibilisation aux violences sexuelles dans un portrait de globalité. C'est de montrer que les violences à caractère sexuel n'ont pas un seul visage. Qu'il y a autant des victimes féminines que masculines que dans les communautés culturelles que LGBTQ. C'est important de démystifier différents mythes qui entourent cette problématique , indique la personne-ressource en violence à caractère sexuel, Valérie Massicotte.

Entre autres activités, une exposition de vêtements ayant appartenu à des gens qui ont connu des violences sexuelles est à l'affiche. Le but est de démontrer que la tenue vestimentaire n'est pas une raison d'être victime d'une agression sexuelle. La seule chose qui commet une agression sexuelle, c'est la personne qui l'a faite , explique-t-elle.

Une mise en scène d'une agression sera également présentée. La mise en situation est faite par une troupe de théâtre de Montréal qui s'appelle Les Mains baladeuses. Ce ne sera pas trop intense. On ne voulait pas qu'il y ait de contact sexuel, mais qu'il y ait des commentaires à connotation sexuelle. Le but est de susciter les réactions des étudiants et voir si parmi les personnes qui sont témoins, il y en a qui vont intervenir pour que la violence arrête.