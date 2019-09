Fermeture d’une scierie en Ontario : Unifor n’est pas surprise

Le licenciement des 120 employés de Kenora Forest Product a commencé.

Les mises à pied seront échelonnées au cours des deux ou trois prochaines semaines à mesure que la scierie aura utilisé le reste des billots de bois dans la cour , affirme le représentant national d’Unifor, Steven Boon.

De 10 à 20 employés vont probablement continuer leur travail pendant les licenciements, estime M. Boon.

Au cours des deux ou trois prochaines semaines, l’usine devrait connaître une baisse de production et, à l’heure actuelle, il est prévu que des gens du transport maritime et un certain nombre de corps de métier continueront à travailler et à régler les problèmes d’entretien , ajoute-t-il.

Unifor a bon espoir que la fermeture sera de courte durée. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

M. Boon ajoute qu’il s’attend à rencontrer les représentants de l’entreprise dans environ un mois pour réévaluer la situation et que les licenciements ne dureront pas plus d’un mois ou deux.

Compte tenu de la baisse des prix du bois d’œuvre au cours des six derniers mois, M. Boon n’est pas surpris des mises à pied.

L’année dernière a été une excellente année dans l’industrie, car nous avons connu une hausse importante des prix du bois d’œuvre résineux , a-t-il dit.

Au cours des six derniers mois, le prix du bois a chuté considérablement. Steven Boon, syndicat Unifor

M. Boon a ajouté que les tarifs douaniers américains sur le bois d’œuvre résineux sont également un facteur qui contribue aux difficultés financières de Kenora Forest Products.