Jusqu’à 600 emplois disponibles au Salon de l’emploi de Shawinigan

Le 6e Salon de l'emploi et de la formation de Shawinigan regroupera aujourd’hui 75 employeurs à la recherche de travailleurs. Même si le nombre de gens qui cherchent un emploi est moins élevé qu’à l’habitude, les organisateurs s’attendent à une bonne participation.

Les employeurs présents au Salon de l’emploi de Shawinigan cherchent à combler entre 500 et 600 emplois. L’événement se tient aujourd’hui, de 13 h 30 à 18 h 30, au Centre Gervais Auto.

Les problèmes de main-d’oeuvre sont dans tous les secteurs. David Marcouilleur, coordonnateur du Salon de l'emploi et de la formation de Shawinigan

À savoir si les emplois offerts sont de bonne qualité, David Marcouiller affirme qu’il y a de grandes entreprises qui offrent d’excellentes conditions .

Bon an mal an, le salon accueille entre 1000 et 1200 visiteurs.

En entrevue à l’émission Facteur matinal, le coordonnateur de l’événement, David Marcouiller, a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il y ait autant de gens cette année.

Il précise que les gens viennent au Salon pour décrocher un emploi , mais aussi pour améliorer leurs conditions de travail.