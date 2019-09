La Ville de Gatineau va retirer le cul-de-sac de la rue du Sommelier

Devant une salle bondée, le conseil municipal a unanimement appuyé la proposition de la conseillère Renée Amyot qui a été prise à partie par des résidents de son quartier . Durant près de deux heures les opposants ont reproché à l'élue de compromettre la sécurité du secteur.

Cette proposition est une menace assurée et évidente touchant à la sécurité des enfants et des résidents en plus d'entraîner des répercussions importantes sur leur qualité de vie , a déclaré Hélène Rocheleau, résidente de la rue du Sommelier.

D'autres ont remis en question la légitimité des consultations menées par la conseillère et l'ont accusée de s'entêter à vouloir remplir une promesse électorale .

Quelques citoyens ont été rappelés à l'ordre par le président du conseil municipal Daniel Champagne.

Un nombre presque équivalent de citoyens ont pour leur part fait valoir que la mise en place de ce cul-de-sac a selon eux scindé le quartier en deux et nuit à leurs déplacements.

Si la résolution est adoptée, la barrière qui sépare notre quartier depuis les 4 dernières années va tomber. Christian St-Louis, résident du District de Limbour

La conseillère Renée Amyot a rappelé aux résidents que sa proposition qu'elle considère être un compromis acceptable, est le fruit de plusieurs démarches qu'elle a entreprises avec le service des infrastructures de la Ville de Gatineau et de consultations qu'elle a menées auprès des résidents de son district.

La conseillère municipale du district de Limbour, Renée Amyot, a dû répondre à de nombreuses questions durant la soirée. Photo : Radio-Canada

Mme Amyot a assuré que la Ville suivrait la situation de près.

Nous allons faire du comptage de voitures et si je dois apporter d'autres mesures d'atténuation, c'est possible , a affirmé la conseillère.

D'après les informations de Nathalie Tremblay