Inauguration du premier économusée de la Saskatchewan

Un économusée vise la préservation des savoir-faire traditionnels en rapport aux métiers d’art et à l’agroalimentaire. Il permet aussi aux visiteurs de découvrir une région avec sa communauté, son économie, son histoire et sa culture.

La copropriétaire du verger Over the Hill Orchards, Sylvia Kreutzer, se réjouit de l'ouverture de l’économusée du Liquoriste. Photo : Radio-Canada

L’économusée du Liquoriste, installé sur le verger Over the Hill Orchards possède aussi une boutique qui offre notamment toute une gamme de vins faits à partir des petits fruits et autres cultures locales.

La copropriétaire du verger, Sylvia Kreutzer est heureuse de cette réalisation.

« C’était une chance pour nous autres, d’avoir plusieurs personnes à venir sur le verger pour voir ce qu’on fait de vraiment différent en Saskatchewan », se réjouit-elle.

La visite de l’économusée peut se faire dans les deux langues officielles. Pour la chargée de projet, à la Société du réseau Économusée, Gynette Tremblay, il est important d’avoir des services bilingues pour attirer plus de touristes.

L’économusée du Liquoriste a été créé en collaboration avec le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan.

C'est le 5e economusée au Canada. Dans le monde, on en compte 13 en tout.

Avec les informations de Rose Nantel