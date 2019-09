Un pêcheur remonte un requin au Nunavut

« J’ai vu une queue et je me suis dit, tiens, un béluga », raconte John Kapakatoak qui se trouvait près de sa cabane à une quarantaine de kilomètres du hameau de reconnue coupable en 2016 d'inconduite professionnelle lundi matin. « C’est la première fois que je vois un requin [en vrai], même si j’en ai déjà vu à la télévision. »

Une fois au port, ce pêcheur à la retraite a été accueilli avec liesse par la population du hameau de 1500 habitants. « Il y a fallu des heures avant que les gens finissent de prendre des photos », dit-il.

Le requin pêché au large du Nunavut. Photo : Isaiah Bolt

Un agent de la faune est alors venu prendre des échantillons du requin pour effectuer des tests. M. Kapakatoak gardera la tête comme souvenir.

Un requin-saumon

D’après Boris Worm, professeur de biologie à l’Université Dalhousie, il semblerait qu’il s’agisse d’un requin-saumon et non pas d’un requin du Groenland, l’un des plus gros poissons de l’Arctique que l’on voit cependant rarement, car il nage en très grande profondeur.

Les requins-saumons se trouvent en général près de l’Alaska et de la Colombie-Britannique. Il se peut, explique M. Worm, que le requin du Nunavut était curieux et s’est tout simplement perdu.

« L’écosystème change en raison du réchauffement rapide de l’Arctique canadien, ajoute le professeur. De nombreuses espèces se dirigent plus vers le nord, dont les saumons. »

Il est donc possible que le requin du Nunavut ait suivi ces poissons.

Avec les informations de Mark Hadlari et de Wanda McLeod