Rues partagées : « la balle est dans notre camp », dit la Ville de Sherbrooke

La balle est dans notre camp , a déclaré la conseillère du district du Lac-des-Nations et présidente de l'arrondissement, Chantal L'Espérance.

La Ville travaille actuellement sur des critères qui permettraient de définir le concept de rues partagées et de rues conviviales et les conditions nécessaires à leur implantation afin que le modèle puisse être reproduit éventuellement dans d'autres quartiers de la municipalité.

Vous comprenez que ça peut créer un engouement, ce projet-là , a mentionné Chantal L'Espérance.

Les rues en rouge pourraient devenir des « rues partagées ». Photo : Google Map

La présidente du comité de sécurité publique, Danielle Berthold, soutient quant à elle que la Ville tentera de se pencher sur le dossier dès le mois prochain avec la directrice des infrastructures urbaines, Caroline Gravel, afin de répondre positivement à la demande du groupe.

Si ce n'est pas octobre, novembre, mais on va essayer de vous revenir avant les F¸êtes pour qu'on puisse s'aligner tout le monde ensemble et savoir ce qu'on fait lors de l'arrivée du printemps, pour voir si on essaie ça en projet pilote , a-t-elle promis.

La conseillère Karine Godbout s'est aussi montrée emballée par le projet.