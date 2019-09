Jagmeet Singh promet d’aider les travailleurs, les familles et les retraités

J'ai entendu des histoires déchirantes sur le coût de la vie à Sudbury , a affirmé en introduction Mme Beth Mairs.

Pour certains, l’accessibilité financière, c’est le prix des médicaments , a déclaré Jagmeet Singh. Pour d’autres, ce sont les soins dentaires.

L'économie semble être en plein essor, mais à qui cela profite-t-elle ? Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique

Il y a des gens et des entreprises au sommet pour qui ça va très bien, mais la population a de plus en plus de difficulté à joindre les deux bouts , a-t-il ajouté.

Jagmeet Singh s’est aussi engagé à assurer un meilleur financement du système de santé pour que tous les Canadiens, peu importe leur revenu, aient accès aux mêmes services.

M. Singh a notamment promis la création d’une stratégie nationale sur l’autisme, en consultant des experts et les familles, pour assurer que les enfants autistes reçoivent des services même si les provinces font des compressions.

Au sujet des pensions des travailleurs, M. Singh a rappelé le projet de loi privé déposé par le député néo-démocrate Scott Duvall dans le but d'accorder un statut prioritaire aux retraités lors de la faillite d’une entreprise.

Nous allons mettre fin au vol des pensions. Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique

M. Singh avait aussi réitéré plus tôt dans la journée la volonté du NPD de construire 500 000 logements abordables au pays.

Protection de l’environnement et aide à l’agriculture

M. Singh a par ailleurs affirmé que son parti comprenait la réalité des communautés rurales, notamment dans le Nord de l’Ontario.

Le chef du NPD veut venir en aide aux agriculteurs. Photo : Radio-Canada

Lors d’une entrevue à l’émission Jonction 11-17, il a indiqué mardi que la défense des agriculteurs lui tenait particulièrement à cœur. Je crois [que les producteurs ont] une grande importance dans notre société pour la sécurité alimentaire.

M. Singh a déclaré que son parti compte aider les agriculteurs à adopter des méthodes de production plus durables et respectueuses de l’environnement.

Jagmeet Singh faisait par ailleurs partie des nombreux politiciens qui ont participé Concours international de labour qui a débuté mardi dans la municipalité de Nipissing Ouest.