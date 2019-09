Céline Dion en amour avec son public

Céline Dion chante qu'elle « vole de ses propres ailes » dans sa nouvelle chanson. Le décès de son gérant et mari René Angélil a sans aucun doute laissé un grand vide, mais sa garde rapprochée est toujours bien présente. Son ami et styliste Pepe Munoz, son directeur de production Denis Savage, son gérant Dave Platel; tout l’entourage de Céline Dion veillait sur elle lors de l'unique journée d'entrevue consacrée aux médias québécois conviés dans un luxueux hôtel du centre-ville de Montréal.

Tête-à-tête avec Céline Dion

Celle qui s'est autoproclamée « la boss » trimait dur ce jour-là. Elle alignait dans une suite aménagée spécialement pour l'occasion les entrevues les unes après les autres, de 14 h à 23 h. Trois caméras étaient braquées sur elle, accompagnées d'un éclairage de circonstance. L'image devait être parfaite. Elle était dans une forme resplendissante, visiblement heureuse de parler de la suite des choses.

Céline Dion a remercié ses fans de l’avoir suivie dans son périple à Las Vegas, qui s'est terminé le 8 juin dernier. Photo : Courtoisie / Denise Truscello

La vie après Vegas

Céline Dion a mis fin le 8 juin 2019 à sa résidence au Caesar's Palace de Las Vegas après y avoir donné 1141 concerts en quinze ans et généré des revenus de près de 900 millions de dollars.

La chanteuse s’attendait à ce qu’une partie d’elle vive difficilement le deuil de sa résidence dans la ville du péché, mais au contraire, elle a été agréablement surprise de ne pas sentir la tristesse monter, avant sa dernière entrée en scène. « Je me suis dit : “Hey, j’espère que ça ne va pas me frapper dans le front à la deuxième chanson.” Que le monde se lève debout pendant 10 minutes, et qu’ils me fassent pleurer. C’est sûr que ça ne me tentait pas. Et puis finalement, l’esprit était à la fête. »

Accompagnée de ses enfants, Céline Dion a rendu hommage à René Angélil lors de son dernier spectacle à Las Vegas. Photo : Courtoisie

Après avoir poussé sa dernière note, ses trois enfants sont venus la rejoindre sur scène. Le moment était important et symbolique. Des admirateurs et des journalistes venus d'un peu partout étaient venus assister à l'événement. Pas question à ce moment pour Céline Dion de donner des entrevues, car si elle était sans aucun doute émue, déjà elle pensait à la suite, à cette tournée mondiale qui l'amènera au cours des deux prochaines années aux quatre coins de la planète.

La machine Céline Dion

On nous l'avait répété trois fois plutôt qu'une. Pour parler de l'après-Las Vegas, de son nouvel album et de sa méga tournée à venir, l'équipe de Céline Dion nous offrait quinze minutes avec la chanteuse de Charlemagne. Nous étions même chronométrés. Nous nous sommes installés devant les caméras fournies par son équipe, avons fait les présentations, et c’était parti.

Le caméraman a-t-il besoin d’une claquette de cinéma, pour bien synchroniser le son et l’image? La chanteuse a pris les devants, amusée. « Regarde! », s’est-elle exclamée avant de claquer ses mains en regardant direct dans l’oeil de la caméra, sourire en coin. « C’est le même prix, de toute façon! »

Dans une ambiance feutrée, Céline nous a parlé à livre ouvert. Au début de l’entrevue, elle l’a dit d’emblée : « Si j’avais un secret, c’est sûr que je le dirais à tout le monde! »

Céline Dion lors de son entretien avec le journaliste Louis-Philippe Ouimet. Photo : Radio-Canada

Le secret de son ardeur, s’il y en a un, c’est la forme. À 51 ans, Céline meurt toujours d’envie d’avancer, de performer. « Quand j’ai commencé, j’apprenais. Après, j’écoutais. À la suite, j’exécutais. Ensuite, j’ai commencé à être inspirée. Après, j’ai commencé à avoir du plaisir. Et maintenant, je suis en pleine possession de mes rêves. »

Et ces rêves la mènent encore une fois à parcourir le monde. Céline Dion entame aujourd’hui la tournée de son nouveau spectacle, Courage. La portion nord-américaine compte 66 représentations, et passera par d’abord par Québec, puis s’arrêtera ailleurs au pays : Montréal, Ottawa, Toronto, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg et Vancouver. C’est pour Céline Dion la toute première tournée entièrement conçue sans son partenaire de toujours, René Angélil, décédé en janvier 2016. Mais forte de son expérience, l’artiste n’a pas froid aux yeux.

René m’a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de son savoir-faire, m’a appris énormément, m’a donné beaucoup d’outils. Et quand il est parti pour sa nouvelle vie, il m’a donné le restant. Céline Dion

Si Céline Dion est excitée d’entreprendre une nouvelle étape de sa carrière, c’est qu’elle a encore la flamme de ses débuts. « C’est des licornes aujourd’hui », a-t-elle dit en tirant sur la manche de sa délicate blouse à motifs. « Mais à l’intérieur, c’est des papillons. J’ai encore la passion de vivre, j’ai encore l’amour pour mes fans qui me font encore vibrer, et j’ai encore des auteurs-compositeurs-producteurs qui m’écrivent des chansons à m’en faire vibrer jusqu’aux larmes. »

Parlant de chansons, Céline Dion lance aujourd’hui trois nouvelles pièces qui figureront sur son album Courage, qui paraîtra le 15 novembre. Les chansons Courage, Imperfection et Lying Down sont offertes sur toutes les plateformes d’écoute en continu. Sur ces pièces, on sent d’ailleurs à travers les envolées lyriques que la chanteuse est toujours la même; toujours en voix, au sommet de sa force et de son art.

Le visuel du nouvel album de Céline Dion, « Courage » Photo : Courtoisie Sony Music Entertainment Inc. / Andrew Whelan

Provocation, confiance en soi et amour

La Céline Dion des derniers temps a beaucoup retenu l’attention par son laisser-aller, son audace au niveau vestimentaire. On l’a retrouvée cette année sur la liste des célébrités les mieux habillées des magazines People et Vanity Fair.

La mode a pris une grande importance dans sa vie, a-t-elle reconnu. Elle a fait référence à Jean-Jacques Goldman, l’auteur-compositeur d’un de ses plus grands succès. « On ne change pas, a-t-elle chanté doucement. On ne porte que les vestes d’autres sur soi. » Toujours la même, oui, mais avec un côté flamboyant. « Je ne suis pas une nouvelle Céline, je suis une continuité de moi-même. »

Et ses tenues excentriques, c’est pour provoquer? « Premièrement, provoquer, ça fait partie du show-business, non? », a-t-elle répondu, avec un sourire espiègle.

« J’aime beaucoup les spotlights. J’aime beaucoup les lumières, j’aime beaucoup l’attention, j’aime me faire aimer, j’aime me faire regarder, j’aime me faire dire “Céline je t’aime”. »

Et aujourd’hui, Céline Dion se permet de s’assumer comme jamais elle ne l’aurait fait auparavant – et tant pis s’il s’en trouve pour la critiquer. Pour elle, l’important, c’est de se plaire d’abord à elle-même.

Céline Dion et le journaliste Louis-Philippe Ouimet Photo : Courtoisie

« Je veux me sentir bien. Quand je me sens bien, je me sens belle. Quand je me sens belle, je me sens plus forte. Et quand je me sens plus forte, j’ai comme l’impression que je chante mieux. Ça fait que je suis prête pour la tournée », a-t-elle dit en claquant des doigts, d’un air pétillant. « Et au mois de novembre, l’album! »

Son souhait pour la suite des choses? « Un bon show, ne pas déplaire à mes fans, et un super album qui va faire plaisir à tout le monde », a-t-elle dit les yeux brillants. « Il y a des bons vins qui vieillissent bien, et il y a des bons vins qui vieillissent mal. J’espère être une bonne bouteille de vin. J’aimerais ça, bien vieillir. J’aimerais ça. »