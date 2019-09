La coda du Chant'Ouest 2019 : la leçon de danse d'éemi

La coda - épisode 2

Le Chant'Ouest a lieu le jeudi 19 septembre et sera diffusé sur ICI Première et sur le web dans le cadre d'une spéciale audio. En amont du gala, des ateliers permettent aux participants de s'enrichir des conseils et du mentorat de professionnels du milieu de la musique et de la scène. Suivez leur préparation chaque jour, jusqu'au 20 septembre, dans La coda du Chant'Ouest.

