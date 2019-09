Le candidat du NPD Hugo Latulippe lance sa campagne à Rivière-du-Loup

Hugo Latulippe affirme que son principal cheval de bataille pour la campagne sera l'environnement.

Le cinéaste est d'ailleurs l'un des initiateurs du Pacte pour la transition, lancé en 2018 par des centaines de personnalités publiques québécoises.

Il estime que le gouvernement fédéral pourrait en faire plus pour la transition écologique de l'économie.

Je pense que l'État peut donner la main, accompagner, subventionner éventuellement cette transition-là. Et on le sait, il y a des États dans le nord de l'Europe, par exemple, où c'est ça qui s'est passé. C'est l'entreprise privée, les syndicats et l'État qui, main dans la main, disent "nous, on avance ensemble vers la société qui vient" , soutient le candidat.

Alexandre Boulerice, candidat du NPD dans Rosemont—La Petite-Patrie, à Montréal, était de passage à Rivière-du-Loup pour le lancement de la campagne d'Hugo Latulippe. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Hugo Latulippe estime que la circonscription serait mieux représentée par un député du NPD.

Je pense profondément que l'ADN social des gens de Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup est un ADN social-démocrate. Je pense que les Conservateurs ne nous nomment pas bien. Je pense que ce n'est pas nous , soutient le candidat.

C'est avec une certaine candeur, puis en même temps avec un tonus aussi, que j'ai envie d'être la voix des gens d'ici. Hugo Latulippe, candidat du NPD dans Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup

Le lieutenant du NPD pour le Québec et candidat du parti dans Rosemont—La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, était présent au lancement.

Le lieutenant du NPD pour le Québec, Alexandre Boulerice, et candidat du NPD dans Rosemont—La Petite-Patrie s'est déplacé à Rivière-du-Loup pour le lancement de la campagne d'Hugo Latulippe. Photo : Radio-Canada / Benoit Chapdelaine

M. Boulerice souligne qu'il lui a fallu près de deux ans pour convaincre Hugo Latulippe de se lancer en politique avec le NPD.

C'est une candidature exceptionnelle. Je pense que les gens de la circonscription, puis du Bas-Saint-Laurent méritent cette qualité de représentation. Alexandre Boulerice, lieutenant du NPD pour le Québec

Hugo Latulippe a également reçu l'appui du comédien Christian Bégin et de la chanteuse Chloé Sainte-Marie.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher