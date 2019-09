La dalle de l'aréna réparée d'ici décembre à Trois-Pistoles

La dalle de béton de l'aréna Bertrand-Lepage doit être remplacée en raison d'une fuite de glycol, le liquide réfrigérant qui permet de refroidir la glace.

Selon le maire, Jean-Pierre Rioux, la Ville a d'abord tenté de colmater la fuite sans succès.

Peine perdue, on n'a pas pu trouver où était la fuite. [...] Il fallait trouver une solution pour régler ça , soutient M. Rioux.

L'an dernier [...] on a été obligés d'acheter pour 60 000 piastres de glycol qu'on perdait et qu'il fallait remplir pour pouvoir refroidir la surface glacée. On ne pouvait pas maintenir ça pendant des années.

Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles