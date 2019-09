Gérard Deltell, qui tente de se faire réélire dans Louis-Saint-Laurent, estime que les libéraux ont avoué leur échec quand ils ont mandaté Yvon Charest pour négocier une entente avec le propriétaire du pont de Québec, le Canadien National.

Ils demandent à un homme d'envergure de faire ce qu’eux n'ont pas été capables de faire. [...] L’arrivée de M. Charest illustre que les libéraux ont été totalement inefficaces et inutiles dans le dossier depuis quatre ans , a martelé Gérard Deltell à plusieurs reprises.

Il a aussi reproché au gouvernement Trudeau d’avoir multiplié les déficits au cours des dernières années alors qu’il avait promis de revenir au déficit zéro à la fin de son premier mandat.

Quand les libéraux parlent de finances publiques, ils ne disent pas la vérité. Gérard Deltell, député sortant de Louis-Saint-Laurent

Deux femmes candidates

L’équipe conservatrice de Québec mise sur deux femmes pour remporter les circonscriptions libérales.

Bianca Boutin, une jeune mère de famille et ancienne attachée de presse au provincial, tentera de battre le député sortant Jean-Yves Duclos dans Québec.

Dans Louis-Hébert, les conservateurs présentent Marie-Josée Guérette, une ancienne sous-ministre du gouvernement du Québec devenu vice-présidente chez la Capitale Assurance.