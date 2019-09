Abattage de pins rouges de la Route des lacs à Saint-Élie-de-Caxton

Depuis lundi, la pittoresque route perd de son lustre alors que des dizaines d’arbres doivent être abattus malgré l’opposition de la municipalité.

Cette forêt plus que centenaire a été passablement amochée lors des épisodes de verglas de novembre 2018.

« Dans certains secteurs, c'est entre 14 sur 15 et 11 sur 15 des têtes de pins qui ont été arrachées par le verglas. Puisque ce sont des vieux pins, ça compromet énormément leurs chances de survie, » souligne Jacques Drouin le président Ferme forestière Winchester.

De son côté, Robert Gauthier, le maire de Saint-Élie-de-Caxton ne peut que constater les dégâts. « Nous le conseil municipal de Saint-Élie, au début juin, on avait manifesté notre opposition au projet et on a demandé à la MRC une contre-expertise, » relate le maire.

Cepandent, la municipalité n’a pas la juridiction pour intervenir. C'est la MRC de Maskinongé qui réglemente la coupe dans les forêts privées.

Le propriétaire n'a pas besoin de demander une dérogation, ni à la MRC, ni à la municipalité. Un simple rapport d'un ingénieur forestier recommandant la coupe est nécessaire.

La Route des lacs Photo : Radio-Canada

Le président Ferme forestière Winchester se montre rassurant : « On ne coupe que les grands pins rouges. Tout le reste de la repousse en dessous et c'est une repousse qui est très haute là, qui peut faire 30-40 pieds de haut, cette repousse-là ne sera pas coupée dans la mesure du possible. »

Même si la machinerie fait beaucoup de ravages sur son passage, « Ce n’est pas de gaieté de coeur ou nonchalamment et sans y avoir réfléchi qu'on en est venus à la conclusion qu'il fallait couper, » précise monsieur Drouin le président de la Ferme forestière Winchester.

Tout le long de la Route des lacs, des rubans jaunes ont été placés autour des arbres et des dizaines d’affiches jonchent le parcours des automobilistes.

Des affiches installées par des citoyens manifestants leur désaccord à couper les arbres de la Route des lacs Photo : Radio-Canada

Le maire Robert Gauthier espère maintenant mettre à jour le règlement de la MRC.

À la demande des conseillers de St-Élie-de-Caxton, la MRC de Maskinongé compte réviser son règlement lors de sa prochaine rencontre dans 2 semaines.

Fondée en 1880, la ferme forestière Winchester est un des premiers clubs privés au Québec. Le Club a comme vocation principale les activités sociales, la chasse, la pêche et la protection de la faune. Plusieurs personnages célèbres y ont déjà séjourné comme Sir Wilfrid Laurier, René Lévesque et la famille Kennedy, dont John F. Kennedy président des États-Unis.

D’après les informations de Pascale Langlois