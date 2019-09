La question de l’eau potable à Neskantaga s’invite dans la campagne électorale

Le candidat néo-démocrate dans Timmins-Baie James, Charlie Angus, accuse le député sortant et candidat libéral de la circonscription de Kenora, Bob Nault, d'inertie dans le dossier, ce que ce dernier réfute.

Le bris d'une pompe du système d'alimentation en eau a poussé le chef Chris Moonias à organiser l'évacuation de résidents les plus vulnérables de la communauté à ses propres frais.

Le député néo-démocrate sortant de Timmins—Baie-James, Charlie Angus Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le candidat du NPD, Charlie Angus, précise que Neskantaga fait l'objet d'un avis d'ébullition d'eau depuis 25 ans.

Il se dit choqué par le silence du député sortant et candidat libéral dans la circonscription de Kenora, Bob Nault, qui a représenté la communauté pendant plusieurs années et a même été ministre des Affaires autochtones.

La crise est sérieuse et la communauté est forcée d'évacuer les aînés et les enfants. Ce sont des conditions du tiers monde et ce n'est pas acceptable pour M. Nault de refuser de répondre à cette crise , affirme Charlie Angus.

Ce dernier ajoute que Bob Nault n’a jamais parlé à la Chambre des communes des problèmes des communautés de Grassy Narrows, Cat Lake, Eabametoong et Neskantaga.

Bob Nault réplique

Dans un communiqué, Bob Nault a qualifié les déclarations du député Angus d'erronées.

Le député libéral sortant de Kenora, Bob Nault. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

À plusieurs occasions, j’ai clairement énoncé ma position que tous les Nord-ontariens, incluant [ceux vivant dans] des Premières Nations comme Neskantaga, ont le droit à une eau potable propre et salubre , affirme-t-il.

M. Nault se dit content de constater que les travaux de réparation au système d'alimentation d'eau de la communauté sont presque terminés.

Il rappelle qu’en juillet 2017, le gouvernement libéral a investi 8,8 millions de dollars pour la rénovation de l’usine de traitement des eaux de la Première Nation de Neskantaga et la construction d’un ajout.

Il souligne que la nouvelle usine de traitement des eaux doit être complétée en octobre, ce qui permettra de mettre fin à l’avis d’ébullition d’eau.